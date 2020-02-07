В Новосибирской области мужчина погиб от упавшей с крыши снежной глыбы

"Предварительно установлено, что 6 февраля 2020 года в дневное время 84-летний мужчина чистил снег у подъезда дома по улице Строительная поселка Октябрьский Мошковского района Новосибирской области, и в этот момент на него сошла снежная масса с крыши дома. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.