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Туризм
2020-02-07T11:05+0300
https://ria.ru/20200207/1564377774.html
Посол дал советы отдыхающим в Турции россиянам
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РИА Новости

Посол дал советы отдыхающим в Турции россиянам

07:42 07.02.2020 (обновлено: 11:05 07.02.2020)
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© Depositphotos / RVC5PogodБодрум, Турция
Бодрум, Турция
© Depositphotos / RVC5Pogod
Бодрум, Турция . Архивное фото
АНКАРА, 7 фев — РИА Новости, Федор Смирнов. Собирающимся на отдых в Турцию российским туристам следует учитывать особенности климата, не злоупотреблять системой "все включено" и быть внимательнее на дорогах, заявил РИА Новости посол России в Анкаре Алексей Ерхов.

"В связи с тем, что очень много летальных исходов спровоцировано ранее диагностированными хворями, конечно, главный совет нашим туристам — при планировании отдыха учитывать, что Турция — это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в "высокий сезон" температуры превышают 40 градусов. Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой "все включено", — сказал он.

Дипломат также призвал россиян быть более внимательными в городах. "Нужно помнить, что турецкие водители не всегда пропускают пешеходов, даже если вы переходите дорогу в установленном месте, на "зебре". Во многих отелях развита система детской анимации и так называемых "мини-клубов", но нужно всегда отдавать себе отчет, что персонал может просто недоглядеть, поэтому, безусловно, нужно самим следить за ними", — добавил Ерхов.
По его словам, покупая стандартную страховку, туристы должны осознавать, что она может эффективно сработать лишь при несложных медицинских вмешательствах, но на более тяжелые случаи, в том числе при обострении хронических заболеваний, ее возможностей просто не хватает.
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"Как пример — вы приобретаете страховку за 10-20 долларов и думаете, что у вас "все схвачено". Но что-то, не дай бог, происходит, вас госпитализируют. Один день пребывания в клинике вам обходится примерно в 300 долларов, операция средней сложности — от пяти тысяч долларов, а максимальное покрытие купленной вами страховки — 30 тысяч долларов. А ведь надо еще как-то выехать и, не дай бог, на специальном самолете со специальным оборудованием", — сказал собеседник агентства.

Он отметил, что страховым компаниям необходимо разрабатывать новые, расширенные формы медицинского страхования с повышенными лимитами покрытия, с включением по возможности консультационных и правовых услуг.
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"Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье <…> Родовспоможение при осложняющих факторах может стоить до 30 тысяч долларов. Один день нахождения малыша в инкубаторе обходится до тысячи долларов, и еще неизвестно, сколько он там пролежит. Обо всем этом надо думать при планировании отдыха", — считает Ерхов.

По данные турецкого Министерства культуры и туризма, в прошлом году страну посетили более семи миллионов российских туристов (на 17,65 процента больше, чем в 2018-м) — это абсолютный рекорд.
Читайте полный текст интервью Алексея Ерхова >>
Туристы в одном из отелей Бодрума, Турция
18 июня 2019, 06:02Туризм
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4065217
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ТуризмАлексей ЕрховТурцияРоссия
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