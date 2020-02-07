Посол дал советы отдыхающим в Турции россиянам

"В связи с тем, что очень много летальных исходов спровоцировано ранее диагностированными хворями, конечно, главный совет нашим туристам — при планировании отдыха учитывать, что Турция — это страна с иными, чем в России, климатическими условиями, в "высокий сезон" температуры превышают 40 градусов. Конечно, не следует злоупотреблять столь распространенной в турецких отелях системой "все включено", — сказал он.
"Как пример — вы приобретаете страховку за 10-20 долларов и думаете, что у вас "все схвачено". Но что-то, не дай бог, происходит, вас госпитализируют. Один день пребывания в клинике вам обходится примерно в 300 долларов, операция средней сложности — от пяти тысяч долларов, а максимальное покрытие купленной вами страховки — 30 тысяч долларов. А ведь надо еще как-то выехать и, не дай бог, на специальном самолете со специальным оборудованием", — сказал собеседник агентства.
"Скажем, абсолютно недопустимы ситуации, когда простую страховку продают женщине на последних месяцах беременности. Один только многочасовой перелет, не говоря уже о жарком климате, может неблагоприятно сказаться на здоровье <…> Родовспоможение при осложняющих факторах может стоить до 30 тысяч долларов. Один день нахождения малыша в инкубаторе обходится до тысячи долларов, и еще неизвестно, сколько он там пролежит. Обо всем этом надо думать при планировании отдыха", — считает Ерхов.