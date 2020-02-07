ФТС за 2019 год возбудила 72 уголовных дела по контрабанде валюты

Для сравнения в 2018 году ведомство возбудило 90 уголовных дел по фактам контрабанды валюты на сумму 224,2 миллиона рублей.

В таможне рассказали, что наиболее часто пресекались попытки незаконного ввоза и вывоза валюты в пунктах пропуска с наиболее интенсивным пассажиропотоком. "Большая часть нарушений была выявлена в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Таможня Владивостока чаще всего выявляла контрабанду денег в портах, а с помощью автотранспортных средств нарушители пытались провезти валюту через Брянскую, Белгородскую и Псковскую область", - сообщили в ведомстве.