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2020-02-07T07:35+0300
https://ria.ru/20200207/1564377679.html
ФТС за 2019 год возбудила 72 уголовных дела по контрабанде валюты
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РИА Новости

ФТС за 2019 год возбудила 72 уголовных дела по контрабанде валюты

07:35 07.02.2020
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© РИА Новости / Виталий ТимкивКонверт с долларовыми купюрами
Конверт с долларовыми купюрами
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Конверт с долларовыми купюрами. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Федеральная таможенная служба (ФТС) России в прошлом году возбудила 72 уголовных дела по фактам контрабанды валюты на сумму 175,6 миллиона рублей, рассказали РИА Новости в ведомстве.
"В 2019 году таможенными органами Российской Федерации возбуждено 72 уголовных дела по статье 200.1 уголовного кодекса РФ по фактам контрабанды валюты. Размер незаконно перемещенных наличных денежных средств составил 175,6 миллионов рублей", - сообщила ФТС.
Для сравнения в 2018 году ведомство возбудило 90 уголовных дел по фактам контрабанды валюты на сумму 224,2 миллиона рублей.
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В таможне рассказали, что наиболее часто пресекались попытки незаконного ввоза и вывоза валюты в пунктах пропуска с наиболее интенсивным пассажиропотоком. "Большая часть нарушений была выявлена в аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково. Таможня Владивостока чаще всего выявляла контрабанду денег в портах, а с помощью автотранспортных средств нарушители пытались провезти валюту через Брянскую, Белгородскую и Псковскую область", - сообщили в ведомстве.
Действующее в РФ законодательство не ограничивает провоз наличных денег через границу: можно как вывозить их из страны, так и ввозить, но если их сумма превышает эквивалент в 10 тысяч долларов, придется оформить декларацию. А по правилам, действующим с 4 февраля 2020 года, физические лица при пересечении границ Евразийского экономического союза (ЕАЭС) теперь обязаны не только декларировать перевозимые наличные деньги на сумму свыше эквивалента 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.
Нарушителю законодательства о провозе валюты через границу в России грозит ответственность в виде штрафа - от трехкратной до десятикратной суммы контрабанды, а в случае особо крупных нарушений - ограничение свободы на срок до двух лет.
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