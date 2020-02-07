ФТС рассказала о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. В Федеральной таможенной службе рассказали РИА Новости о самых крупных и необычных случаях контрабанды валюты, выявленных в прошлом году.

По закону провоз наличных через границу не ограничен: можно как вывозить деньги из страны, так и ввозить, но если сумма превышает десять тысяч долларов, придется оформить декларацию. А по правилам, действующим с 4 февраля, при пересечении границ Евразийского экономического союза теперь следует не только декларировать наличные на сумму свыше 100 тысяч долларов, но и подтверждать их происхождение.

Наиболее популярные способы незаконно провезти валюту через границу — спрятать ее в ручной клади, одежде, на теле или в скрытых полостях машин, рассказали в ведомстве. Так, в июне прошлого года сотрудники Домодедовской таможни поймали россиянина, который пытался ввезти из Сирии незадекларированные восемь миллионов рублей. Таможенники нашли деньги в его ручной клади.

Самую крупную за прошедший год контрабанду наличных выявили псковские таможенники совместно с сотрудниками ФСБ: они пресекли попытку незаконного вывоза 161,5 тысячи евро, а также трех килограммов золота стоимостью около 19 миллионов рублей. Деньги и золото обнаружили под водительским сиденьем автомобиля, следовавшего в Латвию.

Еще один случай контрабанды раскрыли сотрудники Новосибирской таможни: в феврале прошлого года россиянин пытался провезти в Таджикистан 2,25 миллиона рублей. Контрабанду обнаружила служебная собака, которая показала, что деньги спрятаны в одежде. Они оказались как в карманах, так и в тканевой повязке под одеждой.

А в апреле белгородские таможенники пресекли попытку незаконно вывезти на Украину 200,6 тысячи долларов. Деньги они нашли в багажнике автомобиля под обшивкой.