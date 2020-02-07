Власти Колумбии отвергли обвинения беглого экс-сенатора

"Эти заявления лишены оснований, они оппортунистические и являются фабрикацией диктаторского режима (президента Венесуэлы – ред.) Николаса Мадуро", - заявила на пресс-конференции министр юстиции Маргарита Кабельо Бланко.

По ее словам, цель подробных заявлений – запятнать честь президента Колумбии Ивана Дуке и ослабить доверие к государственным учреждениям. Она также призвала администрацию Мадуро немедленно депортировать экс-сенатора.

Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам тюремного заключения за подкуп голосов и незаконное ношение оружия, сбежала из-под стражи во время визита к стоматологу и покинула страну, однако в конце января была задержана в Венесуэле.