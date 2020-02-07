Власти Колумбии отвергли обвинения беглого экс-сенатора

БОГОТА, 7 фев - РИА Новости. Власти Колумбии опровергли заявления экс-сенатора Аиды Мерлано, приговоренной в Колумбии к 15 годам тюрьмы, сбежавшей и задержанной затем в Венесуэле, что правительство хочет ее убить.
Ранее экс-сенатор Аида Мерлано заявила, что была похищена по указанию своего правительства и подвергалась насилию и угрозам убийства. Как она пересекла границу с Венесуэлой после якобы имевшего место похищения, неизвестно.
"Эти заявления лишены оснований, они оппортунистические и являются фабрикацией диктаторского режима (президента Венесуэлы – ред.) Николаса Мадуро", - заявила на пресс-конференции министр юстиции Маргарита Кабельо Бланко.
По ее словам, цель подробных заявлений – запятнать честь президента Колумбии Ивана Дуке и ослабить доверие к государственным учреждениям. Она также призвала администрацию Мадуро немедленно депортировать экс-сенатора.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро связал возможную экстрадицию Мерлано с нежеланием Дуке восстановить консульские отношения, и заявил, что колумбийский президент лично способствовал её бегству.
Аида Мерлано, приговоренная к 15 годам тюремного заключения за подкуп голосов и незаконное ношение оружия, сбежала из-под стражи во время визита к стоматологу и покинула страну, однако в конце января была задержана в Венесуэле.
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