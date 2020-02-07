Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Сенатор Аида Мерлано, приговоренная в Сенатор Аида Мерлано, приговоренная в Колумбии к 15 годам тюрьмы, сбежавшая и задержанная затем в Венесуэле , заявила, что была похищена по указанию своего правительства и подвергалась насилию и угрозам убийства.

"После того как я спустилась по верёвке (из кабинета стоматолога, чтобы сбежать из-под стражи), правительство Ивана Дуке похитило меня. Похитители говорили, что собираются убить меня и закопать", - сообщила Мерлано журналистам в Каракасе, слова экс-сенатора приводит Венесуэльское информационное агентство.

По словам Мерлано, после похищения она подвергалась насилию. Как она пересекла границу с Венесуэлой после якобы имевшего место похищения, неизвестно.

Политик рассказала также, что была свидетелем передачи больших сумм денег в ходе президентской кампании Альваро Урибе (возглавлял страну в 2002-2010 годах), и попросила защиты для себя и своей семьи.

"Если что-то случится со мной или моей семьёй, за этим будет стоять Альваро Урибе Велес и семья Чар", - заявила Мерлано.

Беглая сенатор также сообщила о намерении огласить факты коррупции в Колумбии, прежде чем вернётся в страну.