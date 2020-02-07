Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить

"После того как я спустилась по верёвке (из кабинета стоматолога, чтобы сбежать из-под стражи), правительство Ивана Дуке похитило меня. Похитители говорили, что собираются убить меня и закопать", - сообщила Мерлано журналистам в Каракасе, слова экс-сенатора приводит Венесуэльское информационное агентство.
По словам Мерлано, после похищения она подвергалась насилию. Как она пересекла границу с Венесуэлой после якобы имевшего место похищения, неизвестно.
Политик рассказала также, что была свидетелем передачи больших сумм денег в ходе президентской кампании Альваро Урибе (возглавлял страну в 2002-2010 годах), и попросила защиты для себя и своей семьи.
"Если что-то случится со мной или моей семьёй, за этим будет стоять Альваро Урибе Велес и семья Чар", - заявила Мерлано.
Беглая сенатор также сообщила о намерении огласить факты коррупции в Колумбии, прежде чем вернётся в страну.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро связал возможную экстрадицию Мерлано с нежеланием Дуке восстановить консульские отношения, и заявил, что колумбийский президент лично способствовал её бегству.