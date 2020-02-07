Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии

ООН, 7 фев – РИА Новости. Российский постпред Российский постпред Василий Небензя заявил, что заметил закономерность: внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда над террористами там нависает угроза.

В четверг по запросу США, Франции и Великобритании в СБ ООН прошло обсуждение ситуации на северо-западе Сирии

"У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией", - сказал Небензя, выступая в рамках заседания СБ ООН.

Он напомнил, что эти террористы признаны таковыми Советом безопасности и речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, "бороться с которыми является правом и обязанностью правительства любой страны".

В ходе заседания ряд западных представителей вновь обвинили сирийские власти а также Россию в неизбирательных ударах, в том числе по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. На что Небензя возразил, заявив, что военные акции России в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер.

Он также выразил мнение, что данные о гибели сирийцев, которые находятся на подконтрольной Дамаску территории, не интересны некоторым членам СБ. "Для некоторых наших коллег, это, видимо, "неправильные" сирийцы", - предположил он.

"В декабре 2019 – начале января 2020 года погибли 42 мирных жителя, из них пять детей. 92 человека пострадали, из них 30 детей. В основном это происходит в провинции Алеппо. За первые две недели января отмечено свыше 1 тысячи нападений. Счет убитым и раненым среди мирных жителей и сирийских военнослужащих пошел на сотни", - сказал Небензя.

"Обходятся вниманием также последние случаи разрушения террористами объектов гражданской инфраструктуры в окрестностях Хомс. Был нанесен материальный ущерб нефтегазовому комплексу Сирии", - добавил он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.