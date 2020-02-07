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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T07:12+0300
https://ria.ru/20200207/1564377423.html
Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии
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РИА Новости

Небензя объяснил связь между заседаниями СБ ООН и событиями в Сирии

07:12 07.02.2020
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Российский постпред Василий Небензя заявил, что заметил закономерность: внеочередные заседания Совбеза ООН по Сирии проводятся именно в моменты, когда над террористами там нависает угроза.
В четверг по запросу США, Франции и Великобритании в СБ ООН прошло обсуждение ситуации на северо-западе Сирии.
"У внеплановых заседаний есть уже знакомый почерк. Они по странному стечению обстоятельств собираются всякий раз именно в тот момент, когда террористы в Сирии оказываются под угрозой, а сирийское правительство восстанавливает контроль над своей национальной территорией", - сказал Небензя, выступая в рамках заседания СБ ООН.
Он напомнил, что эти террористы признаны таковыми Советом безопасности и речь идет о суверенной территории Сирии и о боевиках, "бороться с которыми является правом и обязанностью правительства любой страны".
В ходе заседания ряд западных представителей вновь обвинили сирийские власти а также Россию в неизбирательных ударах, в том числе по гражданской инфраструктуре и гражданскому населению в Идлибе. На что Небензя возразил, заявив, что военные акции России в Идлибе носят пропорциональный и избирательный характер.
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Он также выразил мнение, что данные о гибели сирийцев, которые находятся на подконтрольной Дамаску территории, не интересны некоторым членам СБ. "Для некоторых наших коллег, это, видимо, "неправильные" сирийцы", - предположил он.
"В декабре 2019 – начале января 2020 года погибли 42 мирных жителя, из них пять детей. 92 человека пострадали, из них 30 детей. В основном это происходит в провинции Алеппо. За первые две недели января отмечено свыше 1 тысячи нападений. Счет убитым и раненым среди мирных жителей и сирийских военнослужащих пошел на сотни", - сказал Небензя.
"Обходятся вниманием также последние случаи разрушения террористами объектов гражданской инфраструктуры в окрестностях Хомс. Был нанесен материальный ущерб нефтегазовому комплексу Сирии", - добавил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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