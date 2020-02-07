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Си Цзиньпин обсудил с Трампом влияние коронавируса на экономику КНР
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РИА Новости

Си Цзиньпин обсудил с Трампом влияние коронавируса на экономику КНР

07:08 07.02.2020 (обновлено: 07:44 07.02.2020)
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© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что ситуация с коронавирусом не повлияет на развитие китайской экономики в долгосрочной перспективе, сообщает Центральное телевидение Китая.
Лидеры двух государств в пятницу обсудили ситуацию с коронавирусом на фоне достижения первой фазы торгового соглашения.
"Тенденция к улучшению в развитии китайской экономики в долгосрочной перспективе не изменится",- заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит телеканал.
В свою очередь, пресс-служба Белого дома распространила заявление, согласно которому Трамп выразил уверенность в способности Китая успешно противостоять вспышке коронавируса. Также отмечается, что два лидера договорились продолжать многоплановые контакты и сотрудничество между сторонами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Вчера, 07:03
Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
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