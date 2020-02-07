Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

"Председатель КНР Си Цзиньпин 7 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Си Цзиньпин подчеркнул, что с самого начала вспышки заболевания китайское правительство и китайский народ предпринимают все возможные усилия для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса",- сообщает телевидение.