Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-07T07:03+0300
https://ria.ru/20200207/1564377324.html
Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/155603/65/1556036504_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_4864382d9db3453e981bd92781a0163c.jpg
РИА Новости

Си Цзиньпин и Трамп обсудили ситуацию с коронавирусом

07:03 07.02.2020
1189
© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
ПЕКИН, 7 фев - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом заявил, что усилия КНР в борьбе с коронавирусом уже приносят результаты, сообщает Центральное телевидение Китая.
"Председатель КНР Си Цзиньпин 7 февраля провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Си Цзиньпин подчеркнул, что с самого начала вспышки заболевания китайское правительство и китайский народ предпринимают все возможные усилия для борьбы с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса",- сообщает телевидение.
Си Цзиньпин подчеркнул, что власти страны предприняли самые строгие и всесторонние меры в борьбе с распространением заболевания и настоящий момент эти меры "уже дают результаты".
Он добавил, что Китай обладает уверенностью и возможностями для того, чтобы одержать победу в борьбе с распространением заболевания.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
420103
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаДональд ТрампСи ЦзиньпинКитайСШАВ мире
Рекомендуем
Дональд Трампа и Си Цзиньпин
Си Цзиньпин обсудил с Трампом влияние коронавируса на экономику КНР
Президент США Дональд Трамп
Трамп пообещал Си Цзиньпину спокойно реагировать на коронавирус
Торговый представитель РФ в Великобритании Борис Абрамов
Торгпред рассказал о перспективах британского бизнеса в России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Си Цзиньпин надеется на выполнение США договоренностей по торговле
Временная больница в китайском городе Ухань
Россиянка рассказала, почему не покинула "столицу" коронавируса в КНР
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
В Сочи началась встреча Путина и Лукашенко
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Уханьский Международный выставочном центре, который был преобразован в импровизированную больницу для приема пациентов с легкими симптомами, вызванными новым коронавирусом, в Ухане, провинция Хубэй, Китай. 5 февраля 2020 года
В Китае число жертв коронавируса выросло до 636 человек
Площадь Конститущии в Мехико
Россия и Мексика соберут межправкомиссию по сотрудничеству
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров проводит встречу с вице-президентом Венесуэлы
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Умер китайский врач, первым сообщивший о коронавирусе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам встечи с министром иностранных дел Мексики Марсело Эбрардом
Ларов назвал дату сессии экономической комиссии России и Венесуэлы
Военнослужащие в защитных костюмах поднимаются на борт круизного судна Diamond Princess в Йокогаме. 7 февраля 2020
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
Россия и Венесуэла договорились наращивать экономическое партнерство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния