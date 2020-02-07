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2020-02-07T06:36+0300
https://ria.ru/20200207/1564377162.html
Россиянка рассказала, почему не покинула "столицу" коронавируса в КНР
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РИА Новости

Россиянка рассказала, почему не покинула "столицу" коронавируса в КНР

06:36 07.02.2020
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© REUTERS / China DailyВременная больница в китайском городе Ухань
Временная больница в китайском городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Временная больница в китайском городе Ухань
ПЕКИН, 7 фев – РИА Новости, Анна Раткогло. Россия на этой неделе успешно эвакуировала из очага распространения нового типа коронавируса - китайского города Уханя -128 своих граждан, и решение уехать для многих оказалось непростым. Для тех, кто наблюдает за ситуацией извне вполне логичным кажется выбор скорее бежать домой, но факты говорят иное – многие сочли уместным остаться. РИА Новости удалось связаться с одной из оставшихся в Ухане россиянок и узнать, почему она до сих пор не в Тюменской области.
Два самолета ВКС РФ в среду доставили из провинции Хубэй в тюменский лечебно-реабилитационный центр "Градостроитель" 144 человека – 128 россиян и 16 граждан СНГ. Все они изолированы на 14 дней, заболевания ни у кого из них не выявили. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщала, что по имеющейся информации, на территории провинции Хубэй находятся 341 гражданин РФ, с посольством на связь вышли 183, из них лишь 132 решили уехать на родину.
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Как рассказал ранее посол России в Китае Андрей Денисов, многие остались скорее по семейным обстоятельствам, это прежде всего смешанные семьи, есть те, кто, может быть, себя лучше чувствует в Хубэе, есть еще категория граждан, которые работали на некоторых объектах сотрудничества, например, инженеры и техники, им обеспечили абсолютно комфортную и безопасную среду обитания, поэтому многие решили пересидеть, а не ехать в карантин.
Посол также отмечал, что "как это ни странно прозвучит, но для большинства из этих людей (кто решил не эвакуироваться - ред.) пребывание там, на месте, может быть более безопасным, чем попытки выбраться оттуда", поскольку "там все под жестким санитарным контролем, а жизнь граждан в целом обеспечена".

На месяц запасов хватит

Елена работает преподавателем в одном из университетов Уханя уже несколько лет, по ее словам, был целый ряд причин, которые говорили в пользу того, чтобы не уезжать на родину из-за коронавируса.
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"Что меня остановило от эвакуации? Мы подумали, что нужно переждать. Объективно так получилось, что мы успели запастись продуктами, говорю мы, потому что здесь я и еще двое иностранных коллег. У меня вообще по русской привычке дома и гречка есть, и овсянка, и прочее. Были разные слухи, например, что до марта это все продлится, я посмотрела и поняла, что месяц мы продержимся на домашних продуктах, объективной необходимости куда-то выходить нет", - рассказала Елена РИА Новости.
При этом она добавила, что от поездки ее удерживали еще и определенные опасения.
"А другая причина, скажу вам по-человечески, эвакуация – это всегда риск. Да, ты понимаешь, что вокруг тебя будут соотечественники, что все это очень серьезно организовано, но за сколько-то часов в полете очень трудно не заразиться, если кто-то болеет или кто-то находится в инкубационном периоде. То есть, в том числе, останавливал страх", - рассказала собеседница агентства.

Все будет хорошо

Человеческий фактор, привычки и связи также повлияли на решение россиянки, она призналась, что помимо прочего в Ухане ее удержали сплоченность с коллегами, внимание руководства и ответственность перед студентами.
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"И еще очень важно, что к нам здесь очень хорошее отношение. Те иностранцы, кто остался, мы общаемся каждый день, сверяем информацию, делимся чем-то, мы все под постоянным контролем, нас постоянно спрашивают, как наше самочувствие, нуждаемся ли мы в чем-нибудь. Но даже, если и нуждаешься, как сказать другому человеку, чтобы он собой рисковал и ехал куда-то что-то тебе покупать, это немыслимо", - поделилась Елена.
По ее словам, "администрация университета помогает как может, сегодня, например, нам передали китайские лекарства для укрепления иммунитета, пока складывается впечатление, что они делают то, что могут и считают необходимым делать".
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"Есть люди, которые всегда поддерживают, у меня есть подруга-китаянка, она была моей студенткой в России, а сейчас она преподает русский язык в университете, но в другой провинции. Она со мной на связи каждый день, и, знаете, не чувствуешь себя брошенным. Есть, к кому обратиться с вопросом, если какая-то проблема, может помочь, 1 января она меня спросила, нужны ли мне маски, если вдруг что", - отметила она.
Россиянка добавила, что так как уже много лет живет в Ухане, успела обрасти привычками и знакомствами, "и, по-человечески, это все непросто оставить, а вернуться в Россию – это не просто работу потерять, я пока не могут сказать "до свиданья" этой странице своей жизни".
"Студенты тоже. Вот представьте, я сейчас уеду, у них и так ситуация не очень простая, а я им из России буду говорить, ребята, все будет хорошо, но я на всякий случай дома", - подчеркнула Елена.
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Она также добавила, что все вышесказанное вселяет в нее уверенность, "паники не было, конечно, если бы нас всех тут бросили, то мы бы конечно уже все давно эвакуировались".

Как все начиналось

Елена также рассказала о том, что видела в городе 22-23 января, когда весь мир с ужасом следил за новостями, в которых говорилось, что 11-миллионный город закрывают на карантин.
"Я до последнего ходила без маски, мне 22 января ее подарила французская коллега. У меня, как и у многих, было представление, что это просто грипп, вначале говорили, что это не передается от человека к человеку, я каждый день занималась в тренажерном зале, каждый день контакт с разными людьми, с гантелями, штангами, понятно, что мы все были в зоне риска, но все обошлось", - сообщила Елена.
Она подчеркнула, что "паники в самом городе не было, даже 23 января было какое-то чувство неизвестности".
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"Мы узнали, что город закроют 22 вечером, я успела съездить в супермаркет, закупиться продуктами, очередь уже была огромная, в очереди я стояла не менее получаса. В общежитие к себе я вернулась на последнем автобусе. На следующее утро в 11.00 закрыли транспортное сообщение. 23 рано утром мы снова поехали в супермаркет, и уже не было многих продуктов, овощи скупали тележками, хотя это не дешевый супермаркет с импортными продуктами. Паники не было, но люди активно закупались", - подчеркнула она.
Собеседница агентства отметила, как ее удивляло, что "многие люди в основном закупались овощами, то есть быстро портящимися продуктами, русский в этой ситуации будет закупать крупы, лапшу, хотя китайцы лапшу тоже покупали, но быстрого приготовления, это была не паника, а активное закупательство на случай, а вдруг если".
"Масок уже не было, весь город в одночасье, как по щелчку, надел маски, и купить их было невозможно, надо было искать, потом они появились в продаже у нас в кампусе, но я знаю, что некоторые люди так и не смогли купить", - сообщила Елена.
Также, по ее словам, пока неизвестно, когда начнется учебный семестр, власти постоянно продлевают каникулы, "нам говорят, что семестр начнется онлайн, мы еще пока не знаем когда именно, может быть вовремя 12 февраля, может быть позже, скорее всего, занятия будут проходить онлайн".
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"Не могу сказать со стопроцентной уверенностью, но похоже, что наш университет тоже находится на карантине, по крайней мере, общежитие иностранных студентов точно. Студентам, которые сейчас оказались в других городах и странах по каким-то причинам, настоятельно не рекомендуют пока возвращаться в Ухань", - сообщила она.
Студенты, по ее сведениям, тоже на карантине, "сидят по своим комнатам и чем-то занимаются, кто-то читает, кто-то в интернете сидит; сейчас в более сложной ситуации, чем мы, находятся те, кто уехал путешествовать в другие города и застряли там, им сейчас тяжелее, чем нам".
Власти Китая 31 декабря сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Жертвами болезни в Китае стали 636 человек, заражены свыше 31,1 тысячи. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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