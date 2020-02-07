Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян

"Мы, разумеется, ставим перед турецкой стороной вопросы о необходимости лицензирования и надлежащего инспектирования фирм, предлагающих услуги по экстремальным видам спорта. Продолжаем поднимать перед местными властями тему о необходимости принятия дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологической защиты гостей из России. Надо отметить, что двустороннее сотрудничество между соответствующими службами двух стран развивается", - сказал Ерхов.