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Туризм
2020-02-07T06:18+0300
https://ria.ru/20200207/1564377057.html
Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
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РИА Новости

Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян

06:18 07.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОтель в Анталье
Отель в Анталье
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Отель в Анталье. Архивное фото
АНКАРА, 7 фев - РИА Новости, Федор Смирнов. Россия ставит перед турецкой стороной вопросы по безопасности отдыха туристов, в том числе по усилению санитарно-эпидемиологической защиты россиян, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
"Мы, разумеется, ставим перед турецкой стороной вопросы о необходимости лицензирования и надлежащего инспектирования фирм, предлагающих услуги по экстремальным видам спорта. Продолжаем поднимать перед местными властями тему о необходимости принятия дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологической защиты гостей из России. Надо отметить, что двустороннее сотрудничество между соответствующими службами двух стран развивается", - сказал Ерхов.
По его словам, весной, перед предстоящим сезоном намечается ряд совместных мероприятий по этой линии.
"Конечно, нам надо анализировать ситуацию: как улучшить спасательную службу каждого отдельного отеля, систему безопасности плавательных бассейнов и аквапарков", - добавил собеседник агентства.
По данным турецкого министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в 2019 году, составило 7,018 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 17,65% превышает аналогичный показатель 2018 года.
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06:18Посол рассказал о сотрудничестве с Турцией по безопасности россиян
06:08В Роспотребнадзоре рассказали, как защититься от коронавируса
05:59Беглый сенатор из Колумбии заявила, что власти хотят её убить
05:55Исследование сравнило цены на водку в разных регионах России
05:49Россия вывела на орбиту 34 британских спутника связи OneWeb
05:41Посольство: россияне не заразились коронавирусом на лайнере в Японии
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