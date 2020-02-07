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РИА Наука
2020-02-07T05:38+0300
https://ria.ru/20200207/1564376752.html
Назван способ замедлить старение мозга
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РИА Новости

Назван способ замедлить старение мозга

05:38 07.02.2020
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© Depositphotos / nicunickie1Человеческий мозг
Человеческий мозг
© Depositphotos / nicunickie1
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ученые из Медицинского колледжа Олбани в США нашли определенный тип иммунных клеток, накапливающихся в претерпевающем старение мозге, активация которых может облегчить снижение когнитивных способностей органа. Результаты научной работы опубликованы на сайте журнала Journal of Experimental Medicine.
Отмечается, что помочь врачам бороться со старением мозга могут помочь врожденные лимфоидные клетки второй группы (ILC2s). Эти клетки находятся в определенных тканях тела и принимают участие в регенерационных процессах, однако, по словам ученых, ранее не было известно о распространенности клеток ILC2s в центральной нервной системе и их реакции на старение.
В ходе исследования авторы научной работы обследовали мозг у молодых и старых мышей и обнаружили, что ILC2s с возрастом накапливается в сосудистом сплетении, которое производит спинномозговую жидкость. Оно находится рядом с гиппокампом, который играет ключевую роль в когнитивных процессах.
Выяснилось, что у старых грызунов количество ILC2s в сосудистом сплетении было в пять раз больше, чем у их молодых сородичей. В большом количестве клетки ILC2s обнаружили в этой области мозга также и у пожилых людей.
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У старых мышей клетки ILC2s были в "спящем состоянии", однако ученым удалось их активировать с помощью цитокина интерлейкин 33 (IL-33), после чего клетки начали производить белки, стимулирующие образование нейронов и продление их жизни. В итоге результаты ряда когнитивных тестов у старых грызунов улучшились.
Ранее исследователи из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что к преждевременному старению мозга у людей среднего возраста может привести метаболический синдром, который характеризуется такими отклонениями, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.
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РИА НаукаГоловной мозгДеменцияболезнь АльцгеймерастарениеЗдоровьеСШАОлбани
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