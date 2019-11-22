Ученые назвали причину преждевременного старения мозга

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром может вызвать преждевременное старение мозга у людей среднего возраста. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress.
Метаболический синдром характеризуется такими отклонениями, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.
Исследователи провели МРТ-сканирование более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет, а также попросили их выполнить несколько тестов на логическое мышление.
Как показало исследование, у людей с метаболическим синдромом объем мозга оказался меньше, чем у полностью здоровых. Кроме того, отмечают медики, у таких людей, как правило, выше риск развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера.
Для профилактики метаболического синдрома ученые советуют придерживаться диеты, включающей рыбу, фрукты, овощи и цельнозерновые продукты. Улучшить работу мозга могут и регулярные и умеренно интенсивные физические нагрузки.