Ученые назвали причину преждевременного старения мозга

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром может вызвать преждевременное старение Ученые из Гарвардской медицинской школы в Бостоне выяснили, что метаболический синдром может вызвать преждевременное старение мозга у людей среднего возраста. Результаты исследования опубликовал портал MedicalXpress

Метаболический синдром характеризуется такими отклонениями, как ожирение, гипертония, повышенный уровень сахара и холестерола в крови.

Исследователи провели МРТ-сканирование более двух тысяч мужчин и женщин в возрасте от 37 до 55 лет, а также попросили их выполнить несколько тестов на логическое мышление.

Как показало исследование, у людей с метаболическим синдромом объем мозга оказался меньше, чем у полностью здоровых. Кроме того, отмечают медики, у таких людей, как правило, выше риск развития диабета, деменции и болезни Альцгеймера.