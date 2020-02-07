Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
February 6, 2020
Видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси" смонтировано из съемки выступления Трампа в конгрессе. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью президента.
Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. Однако сенат США оправдал главу государства по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.
Трамп стал третьим американским президентом в истории, кому грозило отрешение от должности. Демократы считают, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп парировал, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.