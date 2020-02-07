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Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео
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РИА Новости

Трамп высмеял Пелоси в шуточном видео

05:20 07.02.2020
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© AP Photo / Patrick SemanskyСпикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси разрывает речь президента США Дональда Трампа после его выступления в конгрессе с ежегодным посланием
© AP Photo / Patrick Semansky
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter ролик, высмеивающий спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси.
В среду Трамп выступил со своим уже третьим обращением о положении дел в стране. Американский лидер не пожал руку демократу Пелоси. После завершения речи президента она демонстративно порвала листы с текстом его речи и бросила их на свой стол. Позже Пелоси назвала речь Трампа "дрянной".
Видео под названием "Мощные американские истории, разорванные в клочья Нэнси Пелоси" смонтировано из съемки выступления Трампа в конгрессе. Моменты его обращения к военным и героям страны сопровождаются перебивками, на которых спикер разрывает листы с речью президента.
Выступление Трампа в конгрессе прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. Однако сенат США оправдал главу государства по обоим пунктам на процессе по импичменту. Таким образом, глава Белого дома не будет осужден и отстранен от власти.
Трамп стал третьим американским президентом в истории, кому грозило отрешение от должности. Демократы считают, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Трамп парировал, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
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Импичмент Дональда ТрампаНэнси ПелосиДональд ТрампКонгресс СШАВладимир ЗеленскийДемократическая партия СШАСШАУкраинаВ мире
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