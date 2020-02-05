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Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе
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РИА Новости

Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

07:29 05.02.2020 (обновлено: 09:55 05.02.2020)
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Несколько неоднозначных эпизодов произошло во вторник вечером во время выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе.
Выступление президента о положении дел в стране перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур.
В частности, одна из них предполагает, что президент перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.
Президент США Дональд Трамп
22 января, 01:30
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Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты Нэнси Пелоси. Получив папку, Пелоси, как показалось, протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления. Спикер нервно улыбнулась. Впрочем, жест Пелоси можно расценить и как приглашение занять трибуну.
После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам. Спикер в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.
В свою очередь, Пенс не стал игнорировать Пелоси и пожал ей руку.
Кроме того, СМИ обратили внимание на то, что обычно спикер палаты перед выступлением главы государства представляет его для членов конгресса, сопровождая словами: "Для меня большая честь представить президента Соединенных Штатов…". Однако в этот раз Пелоси ограничилась словами "Члены конгресса, президент Соединенных Штатов!". После этого республиканцы в зале начали скандировать "Еще четыре года!", имея в виду переизбрание Трампа в ноябре, так как в противном случае перед конгрессом будет выступать другой президент.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси во время голосования по импичменту Дональда Трампа. 18 декабря 2019
16 января, 12:17Сказано в эфире
Каким будет решение сената по импичменту Трампа? Мнение американистаДокументы по импичменту президента США Дональда Трампа переданы в сенат. В эфире радио Sputnik директор Фонда изучения США им. Рузвельта МГУ Юрий Рогулев рассказал, как может развиваться процесс.
Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа. "Это была дрянная речь", - добавила она про выступление президента.
Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. В среду в сенате должно пройти итоговое голосование, по итогам которого будет решено, признают ли законодатели президента виновным или нет. Ожидается, что Трамп будет оправдан.
Трамп стал третьим президентом США в истории, кому объявили импичмент. Демократы заявляют, что он задерживал одобренную конгрессом военную помощь Украине, требуя взамен от президента Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена. Тем самым Трамп превысил полномочия, а затем еще и препятствовал конгрессу в расследовании, сообщалось в резолюции по импичменту. Трамп заявляет, что требовал от украинских властей лишь борьбы с коррупцией.
Президент США Дональд Трамп на объединенной базе Эндрюс, штат Мэриленд. 9 января 2020
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСШАВ мире
Популярные комментарии
Так скоро до рукопашной схватки дойдёт!!!Надо же,не ожидал,что в конгрессе Дом-2 рулит по полной!!!Полный психоз с шизофренией!!!
5 февраля, 07:40
Сергей Иванов
3270001
Весь мир ждет когда они там глотки друг-другу перегрызут.
5 февраля, 08:24
МСМаксим Солдусов
3400100
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