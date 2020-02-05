Пелоси порвала текст речи Трампа в конгрессе

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Несколько неоднозначных эпизодов произошло во вторник вечером во время выступления президента США Несколько неоднозначных эпизодов произошло во вторник вечером во время выступления президента США Дональда Трампа в конгрессе.

Выступление президента о положении дел в стране перед сенаторами и членами палаты представителей является традиционным ежегодным обращением. В ходе него соблюдаются ряд принятых главой государства и законодателями процедур.

В частности, одна из них предполагает, что президент перед выступлением передает текст своей речи вице-президенту США, который по должности является председателем сената, а также спикеру палаты представителей. Обычно это сопровождается рукопожатием, в частности так было год назад.

Трамп не стал отходить от традиций и передал папки с речью вице-президенту Майку Пенсу и спикеру палаты Нэнси Пелоси. Получив папку, Пелоси, как показалось, протянула руку для рукопожатия, но Трамп просто отвернулся и встал на место для своего выступления. Спикер нервно улыбнулась. Впрочем, жест Пелоси можно расценить и как приглашение занять трибуну.

После выступления Трамп также не стал пожимать руки Пенсу и Пелоси и просто направился к выходу, пожимая по пути руки своим однопартийцам. Спикер в это время порвала несколько бумаг на столе, на котором до того лежал текст речи президента.

В свою очередь, Пенс не стал игнорировать Пелоси и пожал ей руку.

Кроме того, СМИ обратили внимание на то, что обычно спикер палаты перед выступлением главы государства представляет его для членов конгресса, сопровождая словами: "Для меня большая честь представить президента Соединенных Штатов…". Однако в этот раз Пелоси ограничилась словами "Члены конгресса, президент Соединенных Штатов!". После этого республиканцы в зале начали скандировать "Еще четыре года!", имея в виду переизбрание Трампа в ноябре, так как в противном случае перед конгрессом будет выступать другой президент.

Комментируя свое поведение, Пелоси заявила журналистам, что "это было вежливо с ее стороны, учитывая альтернативы", которые у нее были в отношении Трампа. "Это была дрянная речь", - добавила она про выступление президента.

Стоит отметить, что выступление Трампа прошло на фоне импичмента, который объявили ему демократы палаты представителей во главе с Пелоси. В среду в сенате должно пройти итоговое голосование, по итогам которого будет решено, признают ли законодатели президента виновным или нет. Ожидается, что Трамп будет оправдан.