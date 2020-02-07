Омбудсмен оценил идею закрыть "вузы-пустышки"

"Многие вузы-однодневки ушли в интернет и начали торговать фальшивыми дипломами. Я переживаю, чтобы это не было воспринято чиновниками как новый "крестовый поход" против вузов. Сейчас наша задача – восстанавливать учреждения, у нас неравномерное распределение вузов по стране" – отметил Володарский.