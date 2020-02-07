Омбудсмен оценил идею закрыть "вузы-пустышки"

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Для качественного исполнения поручения Владимира Путина необходимо понимать, какие вузы стоит считать "пустышками", чтобы избежать "перегибов". Так в интервью порталу Nation News омбудсмен в сфере образования при уполномоченном президента России по правам предпринимателей Амет Володарский прокомментировал идею ликвидировать "вузы-пустышки".
Ранее российский лидер на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки". Президент отметил, что заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно. По его словам, задача стоит "шире и сложнее", чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно.
По мнению омбудсмена, предложение бороться с "пустышками" является абсолютно верным. Однако для выработки эффективной стратегии действий следует понимать критерии таких учебных заведений.
"Многие вузы-однодневки ушли в интернет и начали торговать фальшивыми дипломами. Я переживаю, чтобы это не было воспринято чиновниками как новый "крестовый поход" против вузов. Сейчас наша задача – восстанавливать учреждения, у нас неравномерное распределение вузов по стране" – отметил Володарский.
Он считает, что однажды "борцы" с учебными заведениями и их филиалами несколько "перегнули палку". Эксперт надеется, что подобная ситуация не повторится.