Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".

Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.

По его словам, задача стоит "шире и сложнее", чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно.

"Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований". Владимир Путин

Также президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, будет ежегодно увеличиваться.

"В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей", — добавил Путин.

При этом он призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов.