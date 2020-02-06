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2020-02-06T17:57+0300
https://ria.ru/20200206/1564356770.html
Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"
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РИА Новости

Путин призвал закрыть "вузы-пустышки"

15:42 06.02.2020 (обновлено: 17:57 06.02.2020)
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МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Владимир Путин на заседании президиума Госсовета и Совета по науке и образованию поручил последовательно закрывать "вузы-пустышки".
Заниматься этим нужно быстро, но качественно и ответственно, отметил президент.
Президент РФ Владимир Путин проводит совместное расширенное заседание президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
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По его словам, задача стоит "шире и сложнее", чем просто избавиться от таких заведений, важно консолидировать ресурсы вузов и научных институтов и заняться их объединением там, где это обоснованно.
"Хочу подчеркнуть: речь идет не о чисто механическом слиянии. Нужно найти такие решения, которые повысят престиж, научный статус и доходы преподавателей и профессоров в регионах, обеспечат значительный рост качества образования и исследований".
Президент РФ Владимир Путин на совместном расширенном заседании президиума Государственного совета и Совета при президенте по науке и образованию
Владимир Путин
Также президент сообщил, что с 2021 года количество бюджетных мест в вузах, в первую очередь региональных, будет ежегодно увеличиваться.
"В общей сложности за четыре года на эти цели планируем дополнительно направить порядка 70 миллиардов рублей", — добавил Путин.
При этом он призвал устранять барьеры, мешающие созданию в регионах привлекательной для молодежи и сильных преподавателей сети вузов и университетов.
По мнению президента, регионам также нужно разрешить при наличии ресурсов финансировать программы развития местных высших учебных заведений и их инфраструктуры вне зависимости от того, какому ведомству они подчиняются.
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Навигатор абитуриентаВладимир ПутинРоссияОбразование - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Дел больше нет. Решил добить высшее образование. Какие бы указания он не давал - на "местах" пойдут, как обычно, по пути наименьшего сопротивления: нет ВУЗов - нет проблемы.
6 февраля, 17:11
Стервятъ Ник
1224131127
Институт им. Е. Гайдара уверен не тронут. Это же не "ВУЗ пустышка"!
6 февраля, 17:14
Артем Д
1244847222
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