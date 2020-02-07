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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-07T04:12+0300
https://ria.ru/20200207/1564376114.html
Турецкий постпред в СБ ООН озвучил Дамаску предупреждение по Идлибу
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РИА Новости

Турецкий постпред в СБ ООН озвучил Дамаску предупреждение по Идлибу

04:12 07.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСитуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Ситуация на юго-востоке провинции Идлиб в Сирии. Архивное фото
ООН, 7 фев – РИА Новости. Постпред Турции при ООН Феридун Синирлиоглу на заседании Совбеза предупредил Дамаск, что Анкара будет защищать свою безопасность в сирийской провинции Идлиб.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции заявил, что погибли пять военных и трое гражданских. Позже турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в Идлибе и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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"Все случаи развертывания турецких военных, включая последний, координировались с российскими властями", - сказал Синирлиоглу. Тем не менее, сирийские военные 3 февраля открыли огонь по турецким позициям, заявил он.
"В результате нас вынудили разместить дополнительные подразделения для защиты наших наблюдательных постов и для предотвращения эскалации военных действий в Идлибе. На сегодня некоторые из наших наблюдательных пунктов все еще окружены бойцами режима (сирийской армией)", - сказал турецкий постпред.
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По его словам, Турция верит в политическое решение сирийского конфликта, работает вместе с ООН над урегулированием в соответствии с резолюцией 2254. "Но Турция не потерпит воинственных действий. Любая военная агрессию, целью которой будут интересы безопасности Турции и турецкие солдаты, будет сурово пресекаться", - заявил Синирлиоглу.
"Мы никогда не колебались в том, чтобы использовать наше право на самооборону. Я не провожу тут красную линию – это предупреждение", - подчеркнул он.
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Дипломат заявил, что сирийские военные должны "отойти с нынешних позиций до конца этого месяца". "Мы ожидаем от режима и от тех, кто его поддерживает, необходимых шагов в этом направлении", - заключил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииМинобороны ТурцииФеридун СинирлиоглуИдлиб (мухафаза)Совет Безопасности ООНТурцияСирияВ мире
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