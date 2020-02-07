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2020-02-07T03:56+0300
https://ria.ru/20200207/1564376046.html
В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое
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РИА Новости

В Японии число зараженных коронавирусом на лайнере выросло втрое

03:56 07.02.2020
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© REUTERS / Kim Kyung-HoonКруизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
МОСКВА, 7 фев - РИА Новости. Число зараженных новым коронавирусом на круизном лайнере в Японии выросло втрое, до 61 человека, сообщает телеканал NHK со ссылкой на данные минздрава.
Ранее сообщалось о 20 заболевших.
Круизное судно Diamond Princess в Йокогаме
Вчера, 16:37
"Раздают карты". Пассажир рассказал о карантине на лайнере в Японии
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 31,1 тысячи человек, из них 636 умерли.
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Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV
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Распространение нового коронавирусаГонконгКитайЯпонияУханьВ мире
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