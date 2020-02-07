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РИА Наука
2020-02-07T03:49+0300
https://ria.ru/20200207/1564375936.html
Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы
https://cdn21.img.ria.ru/images/152424/34/1524243466_0:641:4500:3172_1036x0_80_0_0_218765dedc659496f1006e7e866e3acd.jpg
РИА Новости

Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

03:42 07.02.2020 (обновлено: 03:49 07.02.2020)
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© Фото : lksuperboyКомар
Комар
© Фото : lksuperboy
Комар. Архивное фото
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете "Известия".
Ученый пояснил, что от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться.
При этом, подчеркнул Данилов-Данильян, нарушается пищевая цепь, поскольку личинки комаров входят в рацион питания рыб.
"Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", — отметил эксперт.
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По его словам, из-за глобального потепления замерзание рек происходит позже, а оттаивание раньше, и такое "нарушение стабильности сказывается на всех организмах".
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РИА НаукаРоссийская академия наукВиктор Данилов-ДанильянРоссияОбщество
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