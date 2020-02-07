Ученый сообщил о возможном исчезновении комаров из-за теплой зимы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Аномально теплая зима в Аномально теплая зима в России может привести к исчезновению комаров, заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян в интервью газете " Известия ".

Ученый пояснил, что от потепления насекомые просыпаются, но погибают из-за невозможности прокормиться.

При этом, подчеркнул Данилов-Данильян, нарушается пищевая цепь, поскольку личинки комаров входят в рацион питания рыб.

"Беспокоиться стоит о мальках и о головастиках, для которых личинки комаров являются существенной частью рациона. Приплод может сократиться, а уменьшение рыбного стада проявится с временным лагом в полгода или год", — отметил эксперт.