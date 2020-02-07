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В МВФ рассказали, когда спрос на нефть может достигнуть пика
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РИА Новости

В МВФ рассказали, когда спрос на нефть может достигнуть пика

03:08 07.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Добыча нефти. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 фев - РИА Новости, Алексей Богдановский. Мировой спрос на нефть достигнет пика примерно в 2041 году, а нефтяные монархии Персидского Залива могут остаться без накоплений уже через 15 лет, говорится в докладе Международного валютного фонда по данному региону.
"Целевой прогноз по долгосрочному спросу на нефть... предсказывает, что глобальный спрос на нефть достигнет пика в районе 2041 года на уровне примерно в 115 миллионов баррелей в день, а затем продолжит снижаться", - говорится в докладе.
К падению спроса приведет повышение эффективности расходования электроэнергии, уточняет фонд.
"Если эти ожидания сбудутся, они в корне изменят экономическую ситуацию многих стран-экспортеров нефти, включая те, что входят в Совет сотрудничества арабских стран Персидского залива", - говорится в докладе. В этот региональный блок входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия. Бахрейн и сейчас сталкивается с трудностями — он получил 10-миллиардный стабилизационный кредит от стран-соседей, а долг страны почти сравнялся с ее годовым ВВП.
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По данным доклада, нефтяные государства региона могут потратить накопленные сбережения уже в ближайшие 15 лет, то есть к концу 2034 года. Этот прогноз основывается на нынешней цене барреля нефти в районе 55 долларов.
"Накопленное финансовое благосостояние региона, оценивающееся в 2 триллиона долларов на настоящий момент, станет отрицательным к 2034 году, и регион перейдет в разряд заемщиков", - говорится в докладе.
Даже если цены на нефть будут выше, чем сейчас, страны Залива в конечном счете потратят все свои сбережения, предупреждает МВФ. Фонд рекомендует этим государствам диверсификацию экономики, бюджетную экономию и реформу государственного сектора.
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Цены на нефтьМВФСаудовская АравияКувейтОманКатарБахрейнОАЭВ миреЭкономика
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