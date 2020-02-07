Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН

"Мексика одна из ведущих стран региона. Мексика имеет безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам - в сфере стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия и самое главное - в сфере уважения основополагающих принципов устава ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мехико.