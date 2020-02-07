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Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН
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РИА Новости

Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН

02:36 07.02.2020
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© РИА Новости / МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья
© РИА Новости / МИД РФ
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МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Мексика имеет безупречную репутацию по взаимодействию в решении международных проблем, ничто не мешает одобрению ее кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН на 2020-2021 годы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мексика одна из ведущих стран региона. Мексика имеет безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам - в сфере стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия и самое главное - в сфере уважения основополагающих принципов устава ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мехико.
"Ничто не мешает принятию консенсусом резолюции о членстве Мексики в СБ ООН. И мы рассчитываем, что будем еще более тесно взаимодействовать с нашими мексиканскими друзьями в ООН, когда в дополнение к другим проблемам, рассматриваемым на Генассамблее и в других структурах, они еще будут и непосредственно вовлечены в работу Совета Безопасности", - добавил российский министр.
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Сергей ЛавровМИД РФСовет Безопасности ООНМексикаВ мире
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