Лавров: Мексике ничего не мешает стать непостоянным членом СБ ООН

МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Мексика имеет безупречную репутацию по взаимодействию в решении международных проблем, ничто не мешает одобрению ее кандидатуры на пост непостоянного члена СБ ООН на 2020-2021 годы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мексика одна из ведущих стран региона. Мексика имеет безупречную репутацию в том, что касается подходов к международным проблемам - в сфере стратегической стабильности, нераспространения ядерного оружия и самое главное - в сфере уважения основополагающих принципов устава ООН", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в Мехико.
"Ничто не мешает принятию консенсусом резолюции о членстве Мексики в СБ ООН. И мы рассчитываем, что будем еще более тесно взаимодействовать с нашими мексиканскими друзьями в ООН, когда в дополнение к другим проблемам, рассматриваемым на Генассамблее и в других структурах, они еще будут и непосредственно вовлечены в работу Совета Безопасности", - добавил российский министр.