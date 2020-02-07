Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+

"Насчёт сотрудничества в рамках ОПЕК+, взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем. На днях состоялся телефонный разговор президента (России Владимира) Путина с королём Саудовской Аравии (Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом), где эта тема также обсуждалась, в том числе в свете последствий эпидемии коронавируса, последствий для мировой экономики, которая замедляется. Конечно, это будет влиять на рынок нефти", - сказал Лавров.