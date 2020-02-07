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Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
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РИА Новости

Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+

01:14 07.02.2020 (обновлено: 02:38 07.02.2020)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
МЕХИКО, 7 фев - РИА Новости. Москва заинтересована в продолжении консультаций в рамках сделки ОПЕК+ с тем, чтобы не допустить резких перепадов на рынке нефти, связанных, в том числе, с возможными последствиями от эпидемии коронавируса, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Насчёт сотрудничества в рамках ОПЕК+, взаимодействие стран-экспортеров нефти, как входящих в ОПЕК, так и не входящих в этот картель, мы активно поддерживаем. На днях состоялся телефонный разговор президента (России Владимира) Путина с королём Саудовской Аравии (Сальманом Бен Абдель Азиз Аль Саудом), где эта тема также обсуждалась, в том числе в свете последствий эпидемии коронавируса, последствий для мировой экономики, которая замедляется. Конечно, это будет влиять на рынок нефти", - сказал Лавров.
"Мы заинтересованы в продолжении консультаций, которые должны определить оптимальные, приемлемые для всех экспортёров нефти меры по регулированию рынка с тем, чтобы не было резких перепадов, которые вредны и производителям и потребителям", - отметил он.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. По данным ВОЗ на 6 февраля, общее количество заболевших новым коронавирусом в мире составляет 28 293 человека. Из них 28 068 заболевших и 564 скончавшихся - в Китае, еще в 24 странах мира заболели 225 человек и один скончался. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Логотип ОПЕК на здании штаб-квартиры в Вене
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