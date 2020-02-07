Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-02-07T08:02+0300
https://ria.ru/20200207/1564372968.html
Оркестр против таможни: у российских музыкантов изымают инструменты
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/06/1564367832_0:455:1944:1549_1036x0_80_0_0_cb6bedd5c20ca11f569a5acb78feb528.jpg
РИА Новости

Оркестр против таможни: у российских музыкантов изымают инструменты

08:00 07.02.2020 (обновлено: 08:02 07.02.2020)
17979
© Фото : из личного архива Елены ЛаврскойЕлена Лаврская
Елена Лаврская
© Фото : из личного архива Елены Лаврской
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Cемь кругов ада", "дискриминация собственных граждан" — так говорят музыканты о случаях на таможне. За год уже минимум третий раз артисты лишаются инструментов на границе. На днях альт и скрипку изъяли у симфонического оркестра Московской филармонии, который возвращался после гастролей в Германии. О том, почему это происходит и как "слушателей отсекают от прикосновения к прекрасному", — в материале РИА Новости.

Печать Минкульта — из подворотни?

"А может, вы этот паспорт в подворотне купили. Инструменты отправим на экспертизу", — так встретила альтистку симфонического оркестра Московской филармонии Елену Лаврскую Домодедовская таможня. Об этом она рассказала в соцсети.
Всех оркестрантов попросили открыть футляры. Паспорта на альт и скрипку вызвали подозрения. "Инспектор предъявил претензию: инструменту в 2019 году исполнилось 100 лет, вы были обязаны поменять документ, — объясняет Елена корреспонденту РИА Новости. — На мою просьбу показать этот закон, ответили: "Такого нет, но на вашем примере обязательно появится".
По ее словам, паспорта на инструменты обычно меняют раз в десять лет, на альт оформили в 2012 году.
Елена цитирует диалог с сотрудником таможни:

— Раз закона нет, паспорт в порядке, я свободна?

— А кто вам сказал, что паспорт в порядке? Вот у вас печать какая-то странная.

"Печать Министерства культуры — как у всех. Это подтверждает, что инструмент культурной ценности не представляет", — уточняет Елена.

Альт застрял на 20 дней

Скрипка и альт не раз пересекали границу.
"Это инструмент 1919 года, советского мастера Тимофея Подгорного, — продолжает Елена. — Я купила его в 2010-м, много ездила с ним по миру".
Перечисляет страны: Сирия, Ливан, Алжир, Франция, Германия, Голландия, Великобритания, Япония, Китай. Это неполный список. "Самое смешное, что 25 января меня выпустили из страны с альтом и паспортом на него, а 3 февраля не впустили", — удивляется она.
© Фото : из личного архива Елены ЛаврскойЕлена Лаврская
Елена Лаврская
© Фото : из личного архива Елены Лаврской
Елена Лаврская
Заключение экспертов Лаврская на следующий день передала сотрудникам таможни. Но ей сообщили, что инструменты задержаны законно, в течение 20 дней проведут еще одну экспертизу.
"Ситуация странная, музыкантам вручили акт об изъятии инструментов. И никаких внятных объяснений. Даже юристы не понимают, как действовать без претензий таможенников, — говорит Наталья Сурнина, пресс-секретарь Московской филармонии. — Совершенно точно артисты въезжали и выезжали с полностью оформленными документами, со всеми печатями. Почему два паспорта вызвали подозрения — неизвестно".
Она подчеркивает, что руководство оркестра и филармонии делают все возможное, чтобы помочь музыкантам.
Академический симфонический оркестр Московской филармонии
2 февраля, 13:03Культура
Московская филармония откроет продажу абонементов на новый сезон

Штраф — больше миллиона

Это далеко не первый случай. В мае 2019-го у скрипача Николая Манагадзе Домодедовская таможня изъяла скрипку работы итальянского мастера XVIII века. Инструмент принадлежит Швейцарскому фонду и находится у музыканта в аренде.
В декабре ему назначили штраф за "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" в 1,25 миллиона рублей.
Потом суд уменьшил сумму вдвое (если заплатить до 21 марта). Юристы подали ходатайство об отсрочке, но 6 февраля в ней отказали.
Картина Голова молодой женщины кисти Пабло Пикассо
16 января, 20:13Культура
Испанского банкира осудили за попытку вывезти свою картину Пикассо
"Суд постановил вернуть инструмент после таможенного оформления, — объясняет Николай. — Но моему адвокату сообщили в телефонной беседе: "Даже не пытайтесь, получите, когда оплатите штраф".
Главный вопрос, по его словам, в каком скрипка сейчас состоянии. "Для старого инструмента нужны определенные условия: влажность, температура, — отмечает Николай. — А она уже десять месяцев хранится в аэропорту на складе вместе с какими-нибудь бананами".

Семь кругов ада на таможне

Скрипач Петр Лундстрем рассказывает, что его педагог профессор Захар Брон и многие другие известные музыканты, приезжая в Россию с дорогостоящими инструментами, испытывают невероятные сложности, проходят "семь кругов ада" на таможне, "где вынуждены находиться по четыре часа, объясняя, зачем и почему ввозят личную собственность в страну".
Известная в музыкальном мире история: Захар Брон прилетел в Москву председательствовать в жюри телеконкурса "Щелкунчик". Его ученица везла скрипку Гварнери дель Джезу. Стоимость инструмента — девять миллионов евро. Все документы были в порядке.
Молоток на одном из аукционов
4 декабря 2019, 01:36Культура
Полотно Гогена ушло с молотка во Франции за 9,5 миллиона евро
"Таможенники пришли в ужас, сначала вообще отказывались пропускать музыкантов. Потом попросили написать объяснительную, — описывает ситуацию Петр Лундстрем. — Профессор согласился и предложил сделать это за свою ученицу. Но на таможне были непреклонны. Писать скрипачка должна была собственноручно и на русском языке". А она — китаянка.
В сентябре Новосибирская таможня задержала скрипку Михаила Симоняна. Заподозрили, что инструмент может представлять собой культурно-историческую ценность и для вывоза требуется специальное разрешение. Скрипка изготовлена в 2010 году.
Аэропорт Толмачево в Новосибирске
9 сентября 2019, 10:24Культура
В новосибирской таможне объяснили, почему изъяли скрипку музыканта Симоняна

Причины могут быть разные

"Мы на таможне предоставляем предмет и документы на него: паспорт, экспертное заключение Минкульта или разрешение на вывоз, — перечисляет гендиректор компании по перевозке предметов искусства Илья Волф. — Если что-то вызывает недоверие, у таможенника есть единственный способ действий: передать на экспертизу и предмет, и документ".
Сотрудники таможни сами не могут определить ценность музыкального инструмента.
Скрипка Страдивари
23 января 2019, 11:46Культура
Эксперт: инструменты из госколлекции вывозятся за границу только с охраной
"Почему они решили задержать инструменты артистов филармонии, сказать сложно, — рассуждает эксперт. — Причины могут быть разные: ветхость документа, нечитаемая печать, ошибки…"
Он напоминает, что задача таможни — выявлять и пресекать контрабанду.
"К сожалению, ни на Шереметьевской, ни на Домодедовской таможне, насколько мне известно, нет помещений с условиями для хранения произведений искусства, музыкальных инструментов, которые требуют определенной температуры, влажности, — уточняет он. — Но если по закону предписано задержать, таможенники обязаны это делать".
РИА Новости направило официальный запрос в пресс-службу Домодедовской таможни. На момент подготовки материала ответа не было.
Орех Коко-де-мер
4 июня 2018, 08:00Туризм
Пять килограммов санкций. Что можно привезти из отпуска и не нарушить закон

Гастроли без штрафов

И эксперты, и музыканты сходятся в одном: таможенное законодательство о вывозе музыкальных инструментов требует серьезных доработок.
"Наносится серьезный удар по мобильности музыкантов, творческим связям между Россией и остальным миром, — говорит Петр Лундстрем. — Многие артисты с мировым именем не берут с собой скрипки в Россию, а иностранные фонды не выдают уникальные инструменты тем, кто собирается играть здесь концерты. Слушателей отсекают от прикосновения к прекрасному".
Артисты говорят, что должен быть ясный для всех свод правил, на которые можно было бы ссылаться. Также нужна некая либерализация таможенного кодекса по отношению к музыкальным инструментам.
Буквально за несколько часов до того как стало известно про ситуацию с оркестрантами, в Сети стартовал перформанс "Гастроли без штрафов". К нему присоединились известные российские и зарубежные музыканты.
Министр культуры РФ Владимир Мединский на Петербургском международном экономическом форуме-2019
10 октября 2019, 15:00Культура
Правительство одобрило поправки в проект о вывозе музыкальных инструментов
68119625626
КультураМузыкаТуризмДомодедовоконцерты
Рекомендуем
Кадр из клипа Настя - Тебя поздравит Настя - песня для детей (Official Video)
Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе
Добыча нефти
Нам осталось 20 лет: что будет "после нефти"
Американские солдаты над телами убитых вьетнамцев
"Им этого никогда не простят": что американцы творили во Вьетнаме
Израильский истребитель F-16
В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер
Строительство газопровода Северный поток-2
Стало ясно, как достроят "Северный поток — 2"
Угольный разрез в Кемеровской области
В Кузбассе прокомментировали отказ Польши от покупки российского угля
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
США пригрозили России последствиями за поддержку Мадуро
Пара оформляет документы на развод
"Об этой тонкости не все знают". Ловушка для выходцев из России
Участники акции протеста против санкционной политики США на одной из улиц Каракаса
Патрушев ответил на угрозы США в адрес России из-за Венесуэлы
Американские доллары
Вашингтон придумал новый способ ослабления доллара
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Момент истины настал. Лукашенко летит к Путину обсуждать нефть
Дети в школе
Власти Артема прокомментировали ситуацию с платными шкафчиками в школе
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Здание Рейхстага в Берлине, Германия
В бундестаге заявили, что "США нет дела до Украины"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:19Четвертый сезон "Очень странных дел" станет последним
06:07Онколог назвал способ снизить риск заболевания раком
06:04Буттиджич поспорил с Байденом о необходимости изменений в партии
05:59Байден прокомментировал итоги голосования в Айове
05:27В Японии среди заразившихся коронавирусом на лайнере нет россиян
05:26Названы вакансии с зарплатой 800 тысяч рублей
05:21Окраины Алеппо опустели из-за обстрелов боевиков
05:04В Луизиане 200 человек заразились норовирусом после посещения казино
04:46Инвестор из США объяснил, стоит ли сейчас покупать акции Tesla
04:36Отельер рассказал, как наводнение отразилось на туризме в Венеции
04:24Историк из Франции проведет раскопки на местах сражений Крымской войны
04:22Познер оценил идею упростить получение гражданства России иностранцам
04:20В Липецке первоклассникам из бедных семей запрещали пить из кулера
04:17На лайнере в Японии выявили еще три случая заражения коронавирусом
04:09Российские банки заранее подготовились к снижению ключевой ставки ЦБ
04:04Ляшко рассказал о газовом обмане украинцев
03:58В Госдуме предложили разработать рекомендации по здоровому питанию
03:50СМИ: Дженнифер Энистон поужинала с бывшим возлюбленным
03:45Глава МИД Венесуэлы по-русски поблагодарил Лаврова за визит в страну
03:35Космонавт рассказал об очереди на МКС до 2023 года
Лента новостейМолния