Оркестр против таможни: у российских музыкантов изымают инструменты

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости, Светлана Баева. "Cемь кругов ада", "дискриминация собственных граждан" — так говорят музыканты о случаях на таможне. За год уже минимум третий раз артисты лишаются инструментов на границе. На днях альт и скрипку изъяли у симфонического оркестра Московской филармонии, который возвращался после гастролей в Германии. О том, почему это происходит и как "слушателей отсекают от прикосновения к прекрасному", — в материале РИА Новости.

Печать Минкульта — из подворотни?

"А может, вы этот паспорт в подворотне купили. Инструменты отправим на экспертизу", — так встретила альтистку симфонического оркестра Московской филармонии Елену Лаврскую Домодедовская таможня. Об этом она рассказала в соцсети.

Всех оркестрантов попросили открыть футляры. Паспорта на альт и скрипку вызвали подозрения. "Инспектор предъявил претензию: инструменту в 2019 году исполнилось 100 лет, вы были обязаны поменять документ, — объясняет Елена корреспонденту РИА Новости. — На мою просьбу показать этот закон, ответили: "Такого нет, но на вашем примере обязательно появится".

По ее словам, паспорта на инструменты обычно меняют раз в десять лет, на альт оформили в 2012 году.

Елена цитирует диалог с сотрудником таможни:

— Раз закона нет, паспорт в порядке, я свободна?

— А кто вам сказал, что паспорт в порядке? Вот у вас печать какая-то странная.

"Печать Министерства культуры — как у всех. Это подтверждает, что инструмент культурной ценности не представляет", — уточняет Елена.

Альт застрял на 20 дней

Скрипка и альт не раз пересекали границу.

"Это инструмент 1919 года, советского мастера Тимофея Подгорного, — продолжает Елена. — Я купила его в 2010-м, много ездила с ним по миру".

Перечисляет страны: Сирия, Ливан, Алжир, Франция, Германия, Голландия, Великобритания, Япония, Китай. Это неполный список. "Самое смешное, что 25 января меня выпустили из страны с альтом и паспортом на него, а 3 февраля не впустили", — удивляется она.

© Фото : из личного архива Елены Лаврской Елена Лаврская © Фото : из личного архива Елены Лаврской Елена Лаврская

Заключение экспертов Лаврская на следующий день передала сотрудникам таможни. Но ей сообщили, что инструменты задержаны законно, в течение 20 дней проведут еще одну экспертизу.

"Ситуация странная, музыкантам вручили акт об изъятии инструментов. И никаких внятных объяснений. Даже юристы не понимают, как действовать без претензий таможенников, — говорит Наталья Сурнина, пресс-секретарь Московской филармонии. — Совершенно точно артисты въезжали и выезжали с полностью оформленными документами, со всеми печатями. Почему два паспорта вызвали подозрения — неизвестно".

Она подчеркивает, что руководство оркестра и филармонии делают все возможное, чтобы помочь музыкантам.

Штраф — больше миллиона

Это далеко не первый случай. В мае 2019-го у скрипача Николая Манагадзе Домодедовская таможня изъяла скрипку работы итальянского мастера XVIII века. Инструмент принадлежит Швейцарскому фонду и находится у музыканта в аренде.

В декабре ему назначили штраф за "недекларирование либо недостоверное декларирование товаров" в 1,25 миллиона рублей.

Потом суд уменьшил сумму вдвое (если заплатить до 21 марта). Юристы подали ходатайство об отсрочке, но 6 февраля в ней отказали.

"Суд постановил вернуть инструмент после таможенного оформления, — объясняет Николай. — Но моему адвокату сообщили в телефонной беседе: "Даже не пытайтесь, получите, когда оплатите штраф".

Главный вопрос, по его словам, в каком скрипка сейчас состоянии. "Для старого инструмента нужны определенные условия: влажность, температура, — отмечает Николай. — А она уже десять месяцев хранится в аэропорту на складе вместе с какими-нибудь бананами".

Семь кругов ада на таможне

Скрипач Петр Лундстрем рассказывает, что его педагог профессор Захар Брон и многие другие известные музыканты, приезжая в Россию с дорогостоящими инструментами, испытывают невероятные сложности, проходят "семь кругов ада" на таможне, "где вынуждены находиться по четыре часа, объясняя, зачем и почему ввозят личную собственность в страну".

Известная в музыкальном мире история: Захар Брон прилетел в Москву председательствовать в жюри телеконкурса "Щелкунчик". Его ученица везла скрипку Гварнери дель Джезу. Стоимость инструмента — девять миллионов евро. Все документы были в порядке.

"Таможенники пришли в ужас, сначала вообще отказывались пропускать музыкантов. Потом попросили написать объяснительную, — описывает ситуацию Петр Лундстрем. — Профессор согласился и предложил сделать это за свою ученицу. Но на таможне были непреклонны. Писать скрипачка должна была собственноручно и на русском языке". А она — китаянка.

В сентябре Новосибирская таможня задержала скрипку Михаила Симоняна. Заподозрили, что инструмент может представлять собой культурно-историческую ценность и для вывоза требуется специальное разрешение. Скрипка изготовлена в 2010 году.

Причины могут быть разные

"Мы на таможне предоставляем предмет и документы на него: паспорт, экспертное заключение Минкульта или разрешение на вывоз, — перечисляет гендиректор компании по перевозке предметов искусства Илья Волф. — Если что-то вызывает недоверие, у таможенника есть единственный способ действий: передать на экспертизу и предмет, и документ".

Сотрудники таможни сами не могут определить ценность музыкального инструмента.

"Почему они решили задержать инструменты артистов филармонии, сказать сложно, — рассуждает эксперт. — Причины могут быть разные: ветхость документа, нечитаемая печать, ошибки…"

Он напоминает, что задача таможни — выявлять и пресекать контрабанду.

"К сожалению, ни на Шереметьевской, ни на Домодедовской таможне, насколько мне известно, нет помещений с условиями для хранения произведений искусства, музыкальных инструментов, которые требуют определенной температуры, влажности, — уточняет он. — Но если по закону предписано задержать, таможенники обязаны это делать".

РИА Новости направило официальный запрос в пресс-службу Домодедовской таможни. На момент подготовки материала ответа не было.

Гастроли без штрафов

И эксперты, и музыканты сходятся в одном: таможенное законодательство о вывозе музыкальных инструментов требует серьезных доработок.

"Наносится серьезный удар по мобильности музыкантов, творческим связям между Россией и остальным миром, — говорит Петр Лундстрем. — Многие артисты с мировым именем не берут с собой скрипки в Россию, а иностранные фонды не выдают уникальные инструменты тем, кто собирается играть здесь концерты. Слушателей отсекают от прикосновения к прекрасному".

Артисты говорят, что должен быть ясный для всех свод правил, на которые можно было бы ссылаться. Также нужна некая либерализация таможенного кодекса по отношению к музыкальным инструментам.