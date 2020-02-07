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Сценарист "Аббатства Даунтон" напишет киноадаптацию "Ветра в ивах"
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РИА Новости

Сценарист "Аббатства Даунтон" напишет киноадаптацию "Ветра в ивах"

06:54 07.02.2020
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© Фото : The Folio Society 2020Иллюстрация Чарльза Сандвика к книге Кеннета Грэма "Ветер в ивах"
Иллюстрация Чарльза Сандвика к книге Кеннета Грэма Ветер в ивах
© Фото : The Folio Society 2020
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сценарист "Аббатства Даунтон" Джулиан Феллоуз присоединился к продюсеру Джералду Роберту Молену ("Список Шиндлера") в работе над экранизацией повести "Ветер в ивах" Кеннета Грэма, сообщает Variety.
Созданием четырех главных персонажей (крота, барсука, жабы и водяной крысы) при помощи компьютерной графики будет заниматься студия Weta Digital Питера Джексона, снявшего кинотрилогию по книгам "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно" Дж. Р.Р. Толкина.
"У нас есть все необходимое, чтобы сделать наиболее полную адаптацию классического произведения", — рассказал Джералд Р. Молен.
Съемки пройдут в Новой Зеландии на студии Джексона Stone Street Studios. Режиссер проекта — Рей Григгс.
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