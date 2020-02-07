Сценарист "Аббатства Даунтон" напишет киноадаптацию "Ветра в ивах"

Созданием четырех главных персонажей (крота, барсука, жабы и водяной крысы) при помощи компьютерной графики будет заниматься студия Weta Digital Питера Джексона, снявшего кинотрилогию по книгам "Властелин колец" и "Хоббит, или Туда и обратно" Дж. Р.Р. Толкина.