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Туризм
2020-02-07T01:39+0300
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В Нью-Йорке ретривер хочет стать рекордсменом Книги рекордов Гиннеса
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РИА Новости

В Нью-Йорке ретривер хочет стать рекордсменом Книги рекордов Гиннеса

01:39 07.02.2020
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© Фото : Инстаграм-аккаунт Finley MolloyЗолотистый ретривер Финли из Нью-Йорка
Золотистый ретривер Финли из Нью-Йорка
© Фото : Инстаграм-аккаунт Finley Molloy
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Золотистый ретривер из Нью-Йорка по кличке Финли может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, он способен держать в пасти шесть теннисных мячей одновременно, сообщает Upi.
Хозяева пса рассказали, что их дочь принесла домой щенка шесть лет назад. А когда Финли исполнилось два года, все заметили, что он старается схватить как можно больше теннисных мячей — любимая игрушка собаки.
Когда он дошел до рекордных шести мячей в пасти, владельцы завели ему аккаунт в социальной сети. Так у Финли появилось множество поклонников со всего мира.
Хозяева мечтают, чтобы он попал в Книгу рекордов Гиннеса, ведь сейчас там зафиксирован рекорд — пять мячей.
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