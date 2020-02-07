В Нью-Йорке ретривер хочет стать рекордсменом Книги рекордов Гиннеса

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Золотистый ретривер из Нью-Йорка по кличке Финли может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, он способен держать в пасти шесть теннисных мячей одновременно, Золотистый ретривер из Нью-Йорка по кличке Финли может попасть в Книгу рекордов Гиннеса, он способен держать в пасти шесть теннисных мячей одновременно, сообщает Upi.

Хозяева пса рассказали, что их дочь принесла домой щенка шесть лет назад. А когда Финли исполнилось два года, все заметили, что он старается схватить как можно больше теннисных мячей — любимая игрушка собаки.

Когда он дошел до рекордных шести мячей в пасти, владельцы завели ему аккаунт в социальной сети. Так у Финли появилось множество поклонников со всего мира.