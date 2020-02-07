Михаил Голованов: Джибути и Сомали ждут российских инвесторов

Джибути и Сомали все еще остаются нестабильными с точки зрения безопасности странами, однако имеют большой потенциал для развития. Об особенностях работы в регионе, перспективах для российского бизнеса и новом памятнике Гагарину в интервью РИА Новости накануне Дня дипломата рассказал посол РФ в Джибути и Сомали Михаил Голованов

— С какими сложностями вам приходится сталкиваться, представляя Россию в Джибути и Сомали?

— Сотрудничество России и Джибути опирается на узы дружбы, основанные на взаимном уважении и учете интересов друг друга. В 2018 году мы отметили 40-летний юбилей установления дипломатических отношений между нашими странами – все эти годы посольство развивает весь комплекс российско-джибутийских связей. Кроме того, мы поддерживаем постоянные контакты с МИД Джибути для сближения подходов обеих стран, в том числе в ООН и ее специализированных учреждениях. К примеру, в ходе пленарных заседаний 74-й Генассамблеи ООН джибутийцы поддержали российские резолюции по космической тематике, борьбе с героизацией нацизма, укреплению и развитию системы и договоров по контролю над вооружениями, использованию информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

Развиваются связи и в сфере культуры. Например, сейчас обсуждается возможность установить побратимские отношения между столицей Джибути и одним из российских городов. Также прорабатывается проект установки бюста Юрия Гагарина в центре джибутийской столицы по случаю 60-летия первого полета человека в космос, которое будет отмечаться ООН 12 апреля 2021 года.

Что касается российско-сомалийских отношений, они имеют давнюю историю. Наша страна оказывала весомую помощь процессу становления сомалийской государственности в первые годы ее независимости. Именно тогда, в 1960-х годах, было налажено взаимодействие в политической, торгово-экономической, военной и других областях. Наша страна поставляла в Сомали технику и оборудование, помогала строить объекты инфраструктуры. Более 20 тысяч сомалийцев получили образование в СССР, а в Сомали трудились сотни наших специалистов. Сомалийская сторона высоко оценивает внешнеполитический курс России и выступает за восстановление прежнего уровня отношений с нашей страной.

Вместе с тем обстановка с безопасностью в Федеративной Республике Сомали в настоящее время остается нестабильной. Федеральное правительство сталкивается с многочисленными вызовами, включая пробуксовывание налаживания диалога между федеральным центром и сомалийскими штатами. Ситуацию обостряет деятельность террористической группировки "Аш-Шабаб", которая в преддверии всеобщих парламентских и президентских выборов, намеченных на конец 2020 года — начало 2021 года, продолжает наращивать свою деструктивную активность, включая нелегальную торговлю людьми, оружием и наркотиками.

Сомали обладает потенциалом для сотрудничества в сферах энергетики, разведки и добычи углеводородов, разработки полезных ископаемых, рыболовства и сельского хозяйства. Однако для работы российского бизнеса в стране прежде всего необходимо обеспечить безопасность. Именно этот фактор, вкупе с неблагоприятным социально-экономическим положением (по индексу человеческого развития ООН Сомали является одной из беднейших стран мира), затрудняет налаживание российско-сомалийских торгово-экономических связей.

— Власти Джибути неоднократно заявляли, что они выступают за расширение партнерства с Россией. По каким отраслям планируется расширять взаимодействие? Какие совместные проекты с Россией могут быть запущены в ближайшее время?

— Деловые контакты активизировались во многом благодаря проведенному в октябре саммиту Россия – Африка. Президент Джибути Исмаил Омар Гелле заявил, что саммит в Сочи "знаменует новый этап в отношениях России и Африки", и пригласил российских предпринимателей посетить республику для ознакомления с ее потенциальными инвестиционными возможностями.

При содействии посольства на полях экономического форума "Россия – Африка" в Сочи был подписан меморандум о взаимопонимании между Торговыми палатами России и Джибути. Тогда же стороны договорились о рабочем визите делегации российских предпринимателей для участия в двустороннем деловом форуме в первой половине 2020 года.

Хотел бы отметить, что, несмотря на свои небольшие размеры, Республика Джибути обладает существенным потенциалом для тех российских компаний, кто стремится выйти на африканский рынок. Объем прямых зарубежных инвестиций в Джибути за прошедший год составил 223 миллиона долларов. Кроме того, с июля 2018 года здесь действует международная свободная зона "Джибути", администрация которой предлагает бизнесу комфортные условия: готовую инфраструктуру и коммуникации, налоговые послабления, возможность привлекать иностранную рабочую силу.

В настоящий момент прорабатываем организацию переговоров делегации Российского торгово-производственного союза (Краснодарский край) с джибутийскими партнерами. Представители этой бизнес-структуры заинтересованы в экспорте металлоконструкций, трубной продукции, а также электротехнического оборудования многоцелевого назначения (гражданская авиация, судостроение, железнодорожный транспорт, машиностроение, энергетика, сельское хозяйство, медицина, IT-технологии, кибербезопасность, роботизация промышленных предприятий и другие отрасли) на рынки стран Африки, в том числе Джибути.

— Министр энергетики страны Йонис Али Геди ранее приглашал российских инвесторов для работы в энергетическом секторе государства. По его словам, государство особое внимание уделяет развитию возобновляемых источников энергии. Удалось ли государству привлечь российских инвесторов? Какие сферы еще могут представлять интерес для нашей страны?

— Да, действительно, Джибути может вырабатывать свыше 300 МВт энергии из возобновляемых источников. Вместе с тем имеется ряд проблем: отсутствие координации действий, слабая развитость инфраструктуры, трудности с выходом на местный рынок для независимых производителей электроэнергии, однако власти планируют устранить эти препятствия. В целом развитие альтернативной энергетики является перспективной сферой экономики Джибути. Вопросы привлечения российских инвестиций в энергетический сектор пока что находятся на стадии проработки.

Перспективной для отечественных компаний является и сфера информационно-коммуникационных технологий. Благодаря выгодному расположению, растет роль Джибути в обеспечении высокоскоростного доступа в интернет в регионе и мире. Сейчас страна связана семью подводными кабелями, соединяющими Африку с Азией, Ближним Востоком и Европой. Государственная телекоммуникационная компания "Джибути Телеком" осуществляет прокладку глубоководного волоконно-оптического кабеля DARE-1, проходящего через Джибути, Кению и Сомали. К данному проекту проявляет интерес дочерняя экспортная структура министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России АО "Росинфокоминвест". Перспективным направлением сотрудничества также могут стать инфраструктурные проекты.

— В октябре прошлого года президент Джибути Исмаил Омар Гелле сообщал, что Москва и Джибути могут расширить сотрудничество в области туризма и логистики. О каких проектах идет речь?

— Государственная экономическая стратегия "Видение-2035", цель которой состоит в превращении Джибути в логистический, коммерческий и информационно-коммуникационный хаб для всей Восточной Африки, предусматривает в том числе развитие туризма. Согласно официальной статистике, страну ежегодно посещают свыше 74 тысяч туристов, а к 2030 году предполагается увеличить турпоток до 500 тысяч человек в год. Осложняют развитие туризма неразвитая дорожная сеть и недостаточное количество гостиничных комплексов с высоким уровнем обслуживания. Хочется обратить внимание российского бизнеса на туристический и рекреационный потенциал Джибути, где есть и белые песчаные пляжи, и соляные озера, и природные парки, и спящие вулканы, и места для дайвинга. К примеру, в заливе Таджура находится редчайшее место, куда с конца октября до конца февраля приплывают в поисках планктона китовые акулы, которых можно увидеть в естественной среде своими глазами. Так что туристическая отрасль Джибути ждет своих инвесторов.

— Джибути обладает стратегически удачным расположением, на ее территории соединяются Красное море и Аденский залив, через этот судоходный район проходят все корабли, направляющиеся в Суэцкий канал. Благодаря такому расположению, здесь открыли свои военные базы Франция, США, Китай. Как вы оцениваете перспективы появления российской базы в регионе?

— Вопрос создания на территории Джибути пункта материально-технического обеспечения кораблей ВМФ России утратил актуальность для российской стороны, так что переговоры об открытии российской базы в регионе не ведутся.

— Согласно рейтингу, составленному Российским профсоюзом моряков, Сомали относится к регионам, где сегодня наблюдается самая высокая пиратская активность. Не планирует ли Россия возобновить активное военное патрулирование в этом регионе, не рассматривается ли вопрос проведения совместных военно-морских учений по борьбе против пиратов? Насколько этот вопрос актуален для Джибути?

— Российские корабли осуществляют патрулирование акватории Индийского океана и Аденского залива. Несмотря на внутреннюю стабильность, Джибути продолжает сталкиваться с угрозами безопасности ввиду кризисной обстановки в соседних Сомали и Йемене. По-прежнему существует потенциальная опасность проникновения террористов на территорию страны с моря, поэтому морские границы нуждаются в круглосуточной охране. Кроме того, стратегически важное месторасположение Джибути требует принятия дополнительных мер по обеспечению свободного судоходства, а также противодействию морскому пиратству и захвату гражданских судов. В связи с этим соответствующие подразделения береговой охраны ведут постоянное патрулирование территориальных вод в самой узкой части Баб-эль-Мандебского пролива (38 километров), через который проходит 12% мирового объема морских перевозок грузов и транспортировка 30% углеводородов.

— Кроме того, острым для Сомали остается вопрос терроризма. Так, в конце декабря в столице государства произошел крупный террористический акт. Не рассматривает ли Россия возможность совместных с Сомали военных учений по борьбе с террористами?

— Вопрос проведения совместных с Сомали военных учений по борьбе с терроризмом не рассматривается.

— Рассматривает ли Россия сомалийский порт Бербера для размещения там российской военной базы? Ведутся ли уже переговоры об этом?

— Россия не рассматривает порт Бербера для размещения военной базы. Переговоры по этому вопросу не ведутся.

— В Восточной Африке сейчас наблюдается крупное нашествие саранчи. Эксперты отмечают, что в Сомали не испытывали таких массовых нашествий в течение 25 лет. Согласно прогнозу ООН, к июню численность насекомых может увеличиться в 500 раз. Может ли Россия содействовать Сомали решению этой проблемы, учитывая то, что у нашей страны уже есть опыт борьбы с этими насекомыми? Не обращались ли власти Сомали к нам за поддержкой в связи с этим?