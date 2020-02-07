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2020-02-07T15:45+0300
https://ria.ru/20200207/1564325404.html
Уникальный компактор поможет уплотнить отходы
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РИА Новости

Уникальный компактор поможет уплотнить отходы

08:00 07.02.2020 (обновлено: 15:45 07.02.2020)
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© Фото предоставлено Администрацией Томской областиКомпактор UM-38 "Бурлак" для уплотнения отходов
Компактор UM-38 Бурлак для уплотнения отходов
© Фото предоставлено Администрацией Томской области
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уникальный компактор UM-38 "Бурлак" для уплотнения отходов поступил в парк техники Томска. Машина весом около 40 тонн вытесняет воздух из мусора, делая плотность отходов максимальной. Благодаря уплотнению сокращается площадь, необходимая для размещения отходов, сообщили в администрации региона.
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"Конструкция уплотнителя позволяет механизатору увеличить ширину полосы обработки, а также без снижения производительности работать на уклонах. Кроме того, "Бурлак" укомплектован отвалом и используется в качестве бульдозера. На данный момент в России нет аналогов этой модели отечественного производства", — пояснил главный инженер УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Денис Бучинский.
В парке "Спецавтохозяйства г. Томска" более 55 единиц высокопроизводительной техники, большая часть которой используется при сборе и транспортировании отходов.
"Перед предприятием стоят задачи по бесперебойному вывозу отходов, ликвидации несанкционированных свалок и поддержанию порядка в зоне обслуживания. Все это требует дополнительных ресурсов, в том числе технических", — подчеркнул директор УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Михаил Курилов.
В планах предприятия — закупка современных бункеровозов для увеличения частоты вывоза крупногабаритных отходов, мини-мусоровозов для маневрирования на небольших площадках, а также фронтальных погрузчиков для расчистки подъездных путей.
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