Уникальный компактор поможет уплотнить отходы

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Уникальный компактор UM-38 "Бурлак" для уплотнения отходов поступил в парк техники Томска. Машина весом около 40 тонн вытесняет воздух из мусора, делая плотность отходов максимальной. Благодаря уплотнению сокращается площадь, необходимая для размещения отходов, сообщили в администрации региона.

"Конструкция уплотнителя позволяет механизатору увеличить ширину полосы обработки, а также без снижения производительности работать на уклонах. Кроме того, "Бурлак" укомплектован отвалом и используется в качестве бульдозера. На данный момент в России нет аналогов этой модели отечественного производства", — пояснил главный инженер УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Денис Бучинский.

В парке "Спецавтохозяйства г. Томска" более 55 единиц высокопроизводительной техники, большая часть которой используется при сборе и транспортировании отходов.

"Перед предприятием стоят задачи по бесперебойному вывозу отходов, ликвидации несанкционированных свалок и поддержанию порядка в зоне обслуживания. Все это требует дополнительных ресурсов, в том числе технических", — подчеркнул директор УМП "Спецавтохозяйство г. Томска" Михаил Курилов.