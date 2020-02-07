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2020-02-07T15:22+0300
https://ria.ru/20200207/1564282698.html
На Дальний Восток едут работать, чтобы жить
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РИА Новости

На Дальний Восток едут работать, чтобы жить

08:00 07.02.2020 (обновлено: 15:22 07.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий АньковВид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
Вид на Владивосток с крыши высотного здания администрации Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Переехать в Приморье из Подмосковья для работы, но остаться жить насовсем — вовсе не романтическая повесть, а реальная история Евгения Мирончука. В 2018 году инженер решил принять участие в региональной программе, по которой дальневосточные компании приглашают на работу профильных специалистов. Мужчина планировал поехать поработать на несколько лет, но очень скоро понял, что не хочет покидать эти края.
Евгений не единственный: на территории Дальневосточного федерального округа с 2015 года действует региональная программа повышения трудмобильности, которую курирует Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики. Проект позволяет компенсировать бизнесу часть затрат на привлечение специалистов из субъектов России с избытком рабочей силы туда, где ее, наоборот, не хватает. На Дальнем Востоке к таким территориям помимо Приморья относятся Камчатский и Хабаровский края, Амурская, Магаданская и Сахалинская области и Чукотский автономный округ.
По данным на 1 января 2020 года по региональным программам удалось привлечь 942 специалиста: 46,5% из них приглашены на работу в машиностроительную отрасль, в том числе на судостроительные, судоремонтные заводы, предприятия по производству летательных аппаратов, а 27,18% трудоустройств пришлось на долю компаний, занимающихся добычей и переработкой угля, руды и золота. Также, по подсчетам ведомств, в минувшем году на Дальний Восток россияне переезжали, чтобы работать в сфере транспорта и логистики (5,1%), строительстве (3,29%), в сельском хозяйстве (1,91%) и энергетике (1,59%).
В числе полезных кадров оказался и Евгений Мирончук. Сейчас он начальник отдела автоматизированных систем управления технологическими процессами в приморском подразделении крупного агрохолдинга и совершенно не жалеет о своем выборе.
"Вначале был план оставаться на Дальнем Востоке только в рамках программы, пока будет проходить запуск рабочей площадки, но спустя три-четыре месяца здесь я понял, что не хочу уезжать. Я поездил по красивым местам, побывал на побережье, полазал по сопкам", — рассказал в комментарии РИА Новости Евгений и добавил, что помимо красивых пейзажей для него как специалиста здесь точно будет работа.
Мирончук подчеркнул, что технические площадки, подобные той, на которой он сейчас работает, в дальнейшем нужно будет обслуживать, модернизировать по необходимости, и этим он также планирует заниматься.
Он добавил, что в его отделе несколько молодых специалистов, которые тоже приехали на Дальний Восток в рамках программы и успешно работают. Оставаться в Приморье по окончании программы или нет, они пока не решили.
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Хорошие новостиХорошие новостиДальний ВостокМинистерство развития Дальнего Востока РФ (Минвостокразвития)Приморский край
Популярные комментарии
С Дальнего Востока сваливают тысячами, а туда едут - единицы.
7 февраля, 12:19
ИИИгорь Иванов
810004
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