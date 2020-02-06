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https://ria.ru/20200206/1564373714.html
Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады
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РИА Новости

Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады

23:02 06.02.2020 (обновлено: 23:03 06.02.2020)
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© Фото : Верховная рада Украины/Олег ФедонюкДепутат Верховной рады Украины Илья Кива
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива
© Фото : Верховная рада Украины/Олег Федонюк
Депутат Верховной рады Украины Илья Кива. Архивное фото
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Украины Виктор Чумак заявил, что намерен подать в суд против депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ильи Кивы иск о клевете.
По словам замгенпрокурора, Кива на заседании комитета Рады по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно, и страны".
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"В связи с тем, что это сказал публичный человек, депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", - написал Чумак на странице в Facebook в четверг.
Он отметил, что подаст иск на большую сумму. "Обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро" (помощи украинской армии - ред.). Поэтому и ищу адвоката", - отметил замгенпрокурора.
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