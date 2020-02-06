Замгенпрокурора Украины готовит иск о клевете против депутата Рады

По словам замгенпрокурора, Кива на заседании комитета Рады по правоохранительной деятельности заявил, что Чумак "крышует проституцию и торговлю наркотиками в рамках Киева, а возможно, и страны".
"В связи с тем, что это сказал публичный человек, депутат, выступая на комитете в парламенте в отношении заместителя генерального прокурора, чем совершил мне страшные душевные волнения, мне не остается ничего, кроме как защищаться от клеветы в судебном порядке. Готовлю иск", - написал Чумак на странице в Facebook в четверг.
Он отметил, что подаст иск на большую сумму. "Обещаю, что всю ее передам на нужды волонтерской группы "Операция Маэстро" (помощи украинской армии - ред.). Поэтому и ищу адвоката", - отметил замгенпрокурора.