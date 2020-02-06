Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T22:35+0300
https://ria.ru/20200206/1564373381.html
Эксперт: Польша продолжит закупать у России высококалорийный уголь
https://cdn23.img.ria.ru/images/154919/88/1549198865_0:172:2868:1785_1036x0_80_0_0_97b0a5b90b7c8bfb22e4051961866473.jpg
РИА Новости

Эксперт: Польша продолжит закупать у России высококалорийный уголь

22:34 06.02.2020 (обновлено: 22:35 06.02.2020)
562
© AP Photo / Czarek SokolowskiШахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша
Шахтер на угольной шахте Вуек в Катовице, Польша
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Шахтер на угольной шахте "Вуек" в Катовице, Польша. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Польша будет продолжать импортировать высококалорийный российский уголь, необходимый для металлургического производства, несмотря на отказ польских госкомпаний закупать топливо в России, считает профессор Кузбасского государственного технического университета, доктор технических наук, руководитель Сибирского регионального отделения академии горных наук Александр Копытов.
Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России. По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из РФ в Польшу, являются Węglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE).
Во время проведения Марша суверенности в знак протеста против присутствия Польши в Европейском союзе в Варшаве. 1 мая 2019
26 октября 2019, 08:00
Энергетический капкан: Москва и Брюссель загнали Польшу в ловушку
"В Польше добыча угля составляет 322 злотых за тонну, а стоимость импортируемого из России 257 злотых. Их уголь низкокалорийный и годен только для обогрева, для теплостанций. ... А уголь для металлургии, для производства стали высококачественный, его только берут из России и из Донецкой народной республики. Я думаю, что будут продолжать брать (российский уголь – ред.). Сталь – есть сталь. В доменном производстве нужны коксующиеся угли", – сказал РИА Новости Копытов.
По мнению эксперта, для того, чтобы угледобывающий регион в подобных ситуациях не оказался в экономическом провале, нужно соблюдать два условия. "Нужно заняться глубокой переработкой угля и продолжать работу по снижению тарифов на вывоз угля из Кузбасса железнодорожным транспортом. … И мы переживем", – добавил эксперт.
Недавно активисты польского шахтерского профсоюза "Август 80" перекрыли железнодорожную линию у принадлежащей компании Tauron электростанции "Лазиска" на востоке страны, протестуя против импорта угля из России. Шахтерские профсоюзы планируют 17 февраля начать предупредительную забастовку, а 28 февраля провести уличную акцию протеста в Варшаве. Они требуют повышения зарплат в отрасли и прекращения снижения объема добычи угля в Польше.
Польские шахтеры
4 июня 2019, 08:00
Польша подсела на российский уголь
11230011
Обсудить 1
ПольшаРоссияЭкономика
Рекомендуем
Химлаборатория боевиков в сирийском городе Дума
ОЗХО назвала виновных в утечке по расследованию "химатаки" в Думе
Лондон
Британия решила отменить пошлины на часть товаров из России
Флаг Украины
Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
Кадр из клипа Настя - Тебя поздравит Настя - песня для детей (Official Video)
Богатейшая блогерша на YouTube покорила сеть клипом на песню о себе
Покупка электроники и бытовой техники
Samsung объяснил блокировку "умных" телевизоров в России
Алексей Кудрин во время интервью после ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Кудрин встретился с послом США Салливаном
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Глава Пентагона Марк Эспер
США обвинили Россию и Китай в "переписывании" мирового порядка
Автомобиль следственного комитета
Уральскому блогеру Устинову предъявили обвинение по четырем статьям
Статуя Фемиды
Суд отправил брата экс-владельца Черкизовского рынка в колонию
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Появилось видео пуска американской баллистической ракеты Minuteman III
Спутники в лаборатории компании OneWeb
OneWeb изменила график запусков спутников с российских космодромов
Небоскребы делового центра Москва-сити
Топ-менеджер Henkel сравнил Россию со сказочной страной Эльдорадо
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:09Лавров: Москва выступает против инициатив по смене власти в Венесуэле
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
Лента новостейМолния