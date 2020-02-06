Эксперт: Польша продолжит закупать у России высококалорийный уголь

КЕМЕРОВО, 6 фев – РИА Новости. Польша будет продолжать импортировать высококалорийный российский уголь, необходимый для металлургического производства, несмотря на отказ польских госкомпаний закупать топливо в России, считает профессор Кузбасского государственного технического университета, доктор технических наук, руководитель Сибирского регионального отделения академии горных наук Александр Копытов.

Министр государственных активов Польши Яцек Сасин в четверг в эфире радиостанции RMF FM заявил, что польские госкомпании больше не будут закупать уголь в России . По его словам, ограничение также коснется угля из Южной Америки, США, Мозамбика. По предварительным данным, импорт угля в Польшу в 2019 году составил 18-19 миллионов тонн. Более 70% этого объема завезено из России. Основными госкомпаниями, импортирующими уголь из РФ в Польшу, являются Węglokoks (Углекокс) и Польская энергетическая группа (PGE).

"В Польше добыча угля составляет 322 злотых за тонну, а стоимость импортируемого из России 257 злотых. Их уголь низкокалорийный и годен только для обогрева, для теплостанций. ... А уголь для металлургии, для производства стали высококачественный, его только берут из России и из Донецкой народной республики. Я думаю, что будут продолжать брать (российский уголь – ред.). Сталь – есть сталь. В доменном производстве нужны коксующиеся угли", – сказал РИА Новости Копытов.

По мнению эксперта, для того, чтобы угледобывающий регион в подобных ситуациях не оказался в экономическом провале, нужно соблюдать два условия. "Нужно заняться глубокой переработкой угля и продолжать работу по снижению тарифов на вывоз угля из Кузбасса железнодорожным транспортом. … И мы переживем", – добавил эксперт.