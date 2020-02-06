В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Депутаты Депутаты саратовской городской думы в четверг на внеочередном заседании приняли решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы за счет сужения круга претендентов на получение депутатской надбавки к пенсии, сообщила пресс-служба городского парламента.

"Принято решение о предоставлении в 2020 году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов единовременной помощи в виде денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории Саратова, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что выплату из городского бюджета получат 328 участников и 81 инвалид Великой Отечественной войны.

"Финансирование выплат будет производиться за счет экономии, складывающейся в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутата саратовской городской думы", - уточняется в сообщении.