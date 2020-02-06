В Саратове ветераны получат сэкономленные на пенсиях депутатов выплаты

САРАТОВ, 6 фев - РИА Новости. Депутаты саратовской городской думы в четверг на внеочередном заседании приняли решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны к юбилею Победы за счет сужения круга претендентов на получение депутатской надбавки к пенсии, сообщила пресс-служба городского парламента.
"Принято решение о предоставлении в 2020 году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов единовременной помощи в виде денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей гражданам РФ, проживающим на территории Саратова, являющимся инвалидами и участниками Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что выплату из городского бюджета получат 328 участников и 81 инвалид Великой Отечественной войны.
"Финансирование выплат будет производиться за счет экономии, складывающейся в связи с принятыми в ноябре прошлого года изменениями порядка социальной поддержки депутата саратовской городской думы", - уточняется в сообщении.
Ранее в пресс-службе гордумы пояснили РИА Новости, что в ноябре 2019 года городские депутаты приняли решение о резком сокращении круга лиц, которые могли претендовать на получение "депутатской" ежемесячной доплаты к пенсии. Со ссылкой на слова председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, законности, защите прав населения городской думы Александра Янкловича отмечалось, что список претендентов сократился до такой степени, что "из действующего состава депутатов ни один не сможет претендовать на эту выплату".