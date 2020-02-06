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Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке
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РИА Новости

Украинский телеканал "1+1" покажет мелодрамы только на русском языке

22:22 06.02.2020
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© Depositphotos / Andrey NekrasovФлаг Украины
Флаг Украины
© Depositphotos / Andrey Nekrasov
КИЕВ, 6 фев - РИА Новости. Украинский телеканал "1+1" снял семь мелодраматических сериалов для весеннего сезона только на русском языке, так как на украинском языке драмы смотрят гораздо хуже, заявил продюсер сериалов и фильмов канала Алена Еремеева.
"Найти тональность украинского языка, чтобы зритель его воспринимал, достаточно непросто… По нашим наблюдениям, мелодрамы на украинском языке смотрятся хуже, чем комедии. Посмотрев комедии, попав в водоворот событий, они просто не замечают, на каком языке они смотрят продукт. Продукты в весеннем сезоне мы произвели на русском языке, потому что украинский сложнее дается для этого жанра. Артистам пока еще тяжело работать на украинском языке", - приводит слова Еремеевой издание "Телекритика".
Позже она заявила, что ни в коем случае речь не идет "о каком-либо предубеждении, а только о производственных нюансах".
"Учитывая такие технические, фонетические и другие моменты, переход на украиноязычный продукт происходит медленнее, чем нам бы хотелось. Украинское сериальное производство сейчас в процессе своего развития, и мы надеемся, что, объединив усилия, - и продюсеры, и сценаристы, и актеры - мы будем более быстро двигаться к тому, чтобы работа над созданием украиноязычного контента происходила более эффективно", - сказала она.
Украинский журналист Сергей Томиленко
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1+1 (телеканал)УкраинаВ мире
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