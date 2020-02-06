Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, российская военная полиция продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.
"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту ... в провинции Хасеке", - сказал Боренков.
Военная полиция РФ также продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование.
"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - добавил Боренков.
РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.