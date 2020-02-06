Российские военные провели патрулирование сирийской границы без Турции

Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия

© AP Photo / Baderkhan Ahmad Российские военные во время совместного с Турцией патрулирования в районе города Дарбасия, Сирия

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Турецкая сторона не приняла участия в совместном с Турецкая сторона не приняла участия в совместном с РФ патрулировании сирийско-турецкой границы, российская военная полиция продолжила патрулирование на нескольких маршрутах в сирийских провинциях Хасеке и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

"В связи с неприбытием турецкой стороны для участия в совместном патрулировании подразделения российской военной полиции в одностороннем порядке осуществили патрулирование по маршруту ... в провинции Хасеке", - сказал Боренков.

Военная полиция РФ также продолжила патрулирование по нескольким маршрутам в провинции Алеппо. Кроме того, армейская авиация провела воздушное патрулирование.

"Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий", - добавил Боренков.