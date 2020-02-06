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Уральскому блогеру Устинову предъявили обвинение по четырем статьям
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РИА Новости

Уральскому блогеру Устинову предъявили обвинение по четырем статьям

22:04 06.02.2020 (обновлено: 22:06 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 фев - РИА Новости. Следствие предъявило обвинение блогеру и владельцу ряда интернет-ресурсов Александру Устинову по четырем статьям УК РФ, сообщил РИА Новости в четверг адвокат обвиняемого Александр Кулешов.
Ранее суд арестовал автора Telegram-каналов "Устинов троллит" и "ДИП губернатора" Устинова. Помимо этого, были арестованы помощники Устинова Илья Бесценный и Антон Старк.
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"Два мошенничества - часть 4 статьи 159 УК РФ, статья 163 УК РФ "Вымогательство", статья 242 УК РФ - это "Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов", часть 5 статьи 128.1 "Клевета", - сказал Кулешов в ответ на просьбу перечислить статьи, по которым Устинову предъявили обвинение.
По его словам, заявителями являются представители банка ВТБ, завод "Вентпром", Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, представитель компании "Сима-ленд", а также заместитель секретаря генсовета "Единой России" Александр Хинштейн.
Вину свою Устинов не признает, отметил адвокат.
Комментарием следствия РИА Новости пока не располагает.
В конце ноября 2018 года ряд местных СМИ сообщил о задержании Устинова в отеле Hyatt в Екатеринбурге при передаче денег. По информации СМИ, автора Telegram-канала задержали с поличным сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями ГУМВД.
Позже Артемовский машиностроительный завод "Вентпром" выступил с заявлением о задержании Устинова, который якобы подозревается в вымогательстве денег у руководства предприятия, местных властей, высокопоставленных политиков и бизнесменов в обмен на отказ от публикации порочащей информации.
По данным предприятия, международная группа, в которую помимо Устинова входили граждане Украины, была создана для организации мошеннических схем и вымогательства путем распространения в интернете недостоверных сведений о конкретных лицах и организациях.
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