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СМИ опровергло новость о смерти сообщившего о коронавирусе врача
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РИА Новости

СМИ опровергло новость о смерти сообщившего о коронавирусе врача

21:40 06.02.2020
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© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсетиДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсети
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Китайская газета Global Times опровергла свою информацию о смерти от коронавируса врача из Уханя, который был одним из первых, кто пытался предупредить о вспышке заболевания, но был обвинен в распространении ложной информации, он сейчас находится в критическом состоянии, пишет газета.
Ранее газета Global Times написала, что Ли Вэньлян скончался от коронавируса. Коллеги врача подтвердили РИА Новости, что 34-летний врач-офтальмолог скончался вечером в четверг после заражения новым типом коронавируса.
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Газета позже уточнила, что, по информации Центральной больницы Уханя, Ли Вэньлян сейчас проходит интенсивную терапию.
"Ли Вэньлян сейчас находится в критическом состоянии. По некоторым данным, его сердце остановилось примерно в 21.30 (16.30 мск). Затем ему оказали помощь экстракорпоральной мембранной оксигенацией (методом насыщения крови кислородом - ред.)", - сообщила газета в Twitter.
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян (Li Wenliang) 30 декабря написал коллегам в группах социальной сети WeChat о том, что семь случаев SARS подтвердились на рынке морепродуктов "Хуанань". Он не знал, что новый коронавирус относится к другому штамму. Пост Ли распространился по различным китайским соцсетям, он сразу стал вирусным, поскольку люди все больше боялись возвращения SARS.
На следующий день Ли и еще семерых врачей, поделившихся в соцсетях сообщениями о набирающей обороты вспышке, вызвали в полицию города Ухань. Им вынесли предупреждение и сказали впредь не делать "ложных заявлений онлайн", которые могут серьезно подорвать общественный порядок.
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсетиДоктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
© Фото : страница Ли Вэньляна в соцсети
Доктор Центральной больницы Уханя Ли Вэньлян
Ли писал в своем официальном аккаунте в сервисе микроблогов Weibo, что 11 января у него появились кашель и высокая температура. В своей последней публикации в субботу врач сообщил, что у него подтвердилось заражение коронавирусом.
Атипичная пневмония (тяжёлый острый респираторный синдром, ТОРС, SARS) впервые был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун, последний случай заболевания SARS был зафиксирован в июне 2003 года. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 30 странах мира было зарегистрировано более 8,4 тысячи случаев заболевания SARS, 813 человек скончались.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайУханьВ мире
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