Российские военные посетят Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Военная делегация из Военная делегация из РФ вскоре посетит Анкару для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе , заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.

"Президенты РФ и Турции договорились, что вскоре к нам из России приедет военная делегация. Наши наблюдательные пункты в Идлибе останутся в рамках сочинского соглашения, здесь не будет никаких изменений, границы (зоны деэскалации) останутся теми же", - сказал Калын журналистам.

По его словам, Турция договорилась с РФ о местоположении наблюдательных пунктов двух стран в Идлибе. "Мы будем говорить с российскими военными и о том, что наши пункты должны быть в безопасности", - добавил Калын.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.