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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-06T21:07+0300
https://ria.ru/20200206/1564371819.html
Российские военные посетят Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе
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РИА Новости

Российские военные посетят Турцию для обсуждения ситуации в Идлибе

21:04 06.02.2020 (обновлено: 21:07 06.02.2020)
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинПатруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
Патруль военной полиции РФ в районе Кобани на сирийско-турецкой границе
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
АНКАРА, 6 фев - РИА Новости. Военная делегация из РФ вскоре посетит Анкару для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил ранее, что призвал своего российского коллегу Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада, чтобы сирийская армия прекратила наступление в провинции Идлиб и отошла в феврале от турецких наблюдательных пунктов, пригрозив в противном случае военным ответом.
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"Президенты РФ и Турции договорились, что вскоре к нам из России приедет военная делегация. Наши наблюдательные пункты в Идлибе останутся в рамках сочинского соглашения, здесь не будет никаких изменений, границы (зоны деэскалации) останутся теми же", - сказал Калын журналистам.
По его словам, Турция договорилась с РФ о местоположении наблюдательных пунктов двух стран в Идлибе. "Мы будем говорить с российскими военными и о том, что наши пункты должны быть в безопасности", - добавил Калын.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились в Сочи о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Организация, запрещенная в России
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Война в СирииВойна в СирииИбрагим КалынТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганРоссияВ мире
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