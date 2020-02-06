Татарстан и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизаци

КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Сбербанка Герман Греф в четверг подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере цифровизации, передаёт корреспондент РИА Новости.

Соглашение направлено на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде и другим важным направлениям.

В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики.

Также между правительством Татарстана и Сбербанком было заключено соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам поиска и привлечения технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития. В частности, предполагается взаимодействие по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров, содействия в проведении научных разработок и исследований, создания условий для развития малого предпринимательства, содействия в реализации инновационных решений в области информационных технологий, совместной разработки и реализации программ подготовки и переподготовки кадров, проведение совместных мероприятий.

Президент Татарстана после подписания соглашений отметил, что для реализации национального проекта по цифровизации необходимо готовить высококвалифицированных профильных специалистов. "Мы столкнулись с этим, когда начали реализовывать проект Иннополиса. Казалось бы, небольшая площадка, где мы создали всю инфраструктуру, университет, жильё. Но чтобы данная система работала, нужны грамотные подготовленные люди. Не секрет, что Сбербанк – номер один в нашей стране по всем современным цифровым технологиям", - сказал он.