Татарстан и Сбербанк будут сотрудничать в сфере цифровизаци

КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Сбербанка Герман Греф в четверг подписали соглашение о стратегическом партнёрстве в сфере цифровизации, передаёт корреспондент РИА Новости.
Соглашение направлено на развитие и внедрение цифровых технологий на территории Татарстана в приоритетных отраслях экономики и социальной сфере. Особое внимание будет уделено здравоохранению, образованию, промышленности, сельскому хозяйству, безопасности, городской среде и другим важным направлениям.
В рамках сотрудничества Сбербанк планирует внедрять продукты и платформенные решения для развития цифровой инфраструктуры Татарстана, а также принимать активное участие в мероприятиях и проектах, направленных на поиск решений в вопросах цифровизации республики.
Также между правительством Татарстана и Сбербанком было заключено соглашение о сотрудничестве в области инновационного развития. Стороны договорились о взаимодействии по вопросам поиска и привлечения технологий на отечественном и мировом рынках в области инновационного развития. В частности, предполагается взаимодействие по вопросам подготовки и повышения квалификации кадров, содействия в проведении научных разработок и исследований, создания условий для развития малого предпринимательства, содействия в реализации инновационных решений в области информационных технологий, совместной разработки и реализации программ подготовки и переподготовки кадров, проведение совместных мероприятий.
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Президент Татарстана после подписания соглашений отметил, что для реализации национального проекта по цифровизации необходимо готовить высококвалифицированных профильных специалистов. "Мы столкнулись с этим, когда начали реализовывать проект Иннополиса. Казалось бы, небольшая площадка, где мы создали всю инфраструктуру, университет, жильё. Но чтобы данная система работала, нужны грамотные подготовленные люди. Не секрет, что Сбербанк – номер один в нашей стране по всем современным цифровым технологиям", - сказал он.
По словам Минниханова, подписанное соглашение о сотрудничестве со Сбербанком в ближайшее время будет подкреплено конкретным планом по его реализации. "Всё делается во благо того, чтобы был экономический рост, лучшая медицина, образование соответствовало мировым стандартам. Ни у одного предприятия сегодня без цифровизации шансов нет, чтобы быть конкурентным. У нас большие планы. Сбербанк – одна из немногих компаний, которая способна разработать качественную платформу. Мы будем максимально использовать данные наработки", - добавил глава республики.