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Религия и мировоззрение
2020-02-06T20:41+0300
https://ria.ru/20200206/1564371065.html
В РПЦ предупредили о мошенниках, "освящающих" маски от коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564292290_0:101:2291:1390_1036x0_80_0_0_0fc96e73c61542f3b571b1f628b3b1db.jpg
РИА Новости

В РПЦ предупредили о мошенниках, "освящающих" маски от коронавируса

20:40 06.02.2020 (обновлено: 20:41 06.02.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПокупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Покупатель надевает защитную маску, купленную в аптеке . Архивное фото
БРЯНСК, 6 фев – РИА Новости. Смоленская епархия предупредила жителей региона, что предложение "освятить" амулеты и медицинские маски для лучшей защиты от коронавируса является мошенничеством.
Как сообщается на сайте епархии, объявление о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом было размещено на портале avito.ru. В тексте объявления продавец за определенную доплату предлагает покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.
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"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению церкви о святости и освящении. Призываем дорогих смолян быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников", - говорится в сообщении.
Там добавляется, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание с выражением искреннего сочувствия и поддержки всем, потерявшим близких в результате вспышки коронавирусной инфекции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 скончались.
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3260040
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Религия и мировоззрениеРаспространение нового коронавирусакоронавирусыРусская православная церковьВОЗСмоленская областьКитайРоссияОбщество
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