В РПЦ предупредили о мошенниках, "освящающих" маски от коронавируса

Как сообщается на сайте епархии, объявление о продаже амулетов от шаманов из Карелии и чудодейственных масок для защиты от заболевания коронавирусом было размещено на портале avito.ru. В тексте объявления продавец за определенную доплату предлагает покупателю усилить силу действия амулета освящением в церкви у священника.

"Смоленская епархия предупреждает смолян о действии мошенников и информирует, что предлагаемое продавцами в объявлении освящение амулетов и противовирусных масок священником для "увеличения их зоны действия" является кощунственным, так как противоречит учению церкви о святости и освящении. Призываем дорогих смолян быть осторожными, беречь себя и не доверять подобным действиям злоумышленников", - говорится в сообщении.