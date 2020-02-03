Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-02-03T18:56+0300
https://ria.ru/20200203/1564211008.html
Патриарх Кирилл обратился к лидеру КНР с посланием из-за коронавируса
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564194730_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_d4af092c54c3f89aec51e64fed440227.jpg
РИА Новости

Патриарх Кирилл обратился к лидеру КНР с посланием из-за коронавируса

18:56 03.02.2020
456
© REUTERS / China DailyИзмерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
Измерение температуры тела мужчины на улице в городе Ухань, провинция Хубэй
© REUTERS / China Daily
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавирусной инфекции с пожеланиями крепости сил специалистам-медикам и скорейшего выздоровления всем заболевшим, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.
"Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Болезнь унесла жизни многих жителей страны", - говорится в обращении.
Патриарх написал, что искренне сочувствует тем, кто потерял в результате вспышки болезни своих родных, близких и друзей.
"Скорблю вместе с ними и прошу вас передать им слова утешения и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления всем недужным, а специалистам, которые в эти тяжелые дни самоотверженно борются за жизнь больных, - крепости сил", - отмечается в послании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
1820007
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Вахтанг Кипшидзе
В РПЦ прокомментировали прогнозы Цукерберга
Начальствующий епископ РОСХВЕ Сергей Ряховский
Пастор: миссия России в мире – нести нравственные и семейные ценности
Айсберг в Кулусуке, Гренландия
Ученые выяснили, почему лед Гренландии стал таять в семь раз быстрее
Игорь Галь
В Южной Осетии найдены мертвыми российский советник с женой
Страны мира. Италия
В Италии сенатор призвал защищаться от коронавируса "римским салютом"
Коронавирус 2019-nCoV
Инфекционист рассказал, как происходит заражение коронавирусом
Мальчики из спасенной из таиландской пещеры детской футбольной команды Дикие вепри в буддийском храме в провинции Чианг Рай во время религиозной церемонии посвящения в монахи. 24 июля 2018
Буддисты поддержали закрепление семейных ценностей в Конституции
Автомобиль Следственного комитета РФ
Рязанец облил бензином и поджег подростка и его мать
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину
Пассажирский самолет в небе над Москвой
Аэропорт Мадрида готовится к аварийной посадке самолета Air Canada
Коронавирус 2019-nCoV
Находящихся в России иностранцев с коронавирусом будут лечить
Пассажиры в терминале F аэропорта Шереметьево
Китай надеется, что российские меры против эпидемии будут адекватными
Сотрудники Украинской полиции в Киеве
В одесском СИЗО заключенного забили до смерти
Константин Котов у Пресненского суда Москвы, где ему будет избрана мера пресечения. 14 августа 2019
Генпрокуратура просит снизить срок Котову до одного года
Автомобили скорой помощи
В Твери госпитализировали троих пострадавших при ДТП пешеходов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Джим Керри будет рисовать манго вместо политических карикатур
04:17В 23 регионах превышен эпидпорог гриппа и ОРВИ
04:16Врач рассказала, какие продукты вредят иммунитету
04:15В Кузбассе три ребенка и женщина погибли при пожаре в частном доме
04:14Экономист назвал ситуацию с бюджетом Украины одной из худших в истории
04:14Скончалась бывший главред киностудии "Ленфильм" Фрижета Гукасян
04:11В Перу открыли новый маршрут для туристов к древним геоглифам
04:08Профессора из Китая первой выписали после 14-дневного карантина в ДВФУ
04:05Первая в истории России книга о подростках-разведчиках выходит в свет
04:00Эксперты рассказали, что россияне покупали в "киберпонедельник"
03:56Поклонская предложила обсудить в Ялте вопросы укрепления мира
03:54Коллекторы назвали регионы, где россияне чаще не платят по кредитам
03:51В ГД хотят запретить продажу игрушек с элементами нацистской символики
03:47Правительству предложили создать аналог AppStore для госорганов
03:35Исследование: четверть россиян отложили отпуск из-за коронавируса
03:32Украинский министр анонсировал новые иски против России
03:31Инвестфорум в Сочи могут провести весной
03:23Эпидемиолог считает глобальную панику из-за коронавируса неоправданной
03:21В правительстве изучат идею списания кредитных долгов молодым семьям
03:18"Роскосмос" выбрал место для подготовки экипажей к высадке на Луну
Лента новостейМолния