Патриарх Кирилл обратился к лидеру КНР с посланием из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавирусной инфекции с пожеланиями крепости сил специалистам-медикам и скорейшего выздоровления всем заболевшим, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.

"Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Болезнь унесла жизни многих жителей страны", - говорится в обращении.

Патриарх написал, что искренне сочувствует тем, кто потерял в результате вспышки болезни своих родных, близких и друзей.

"Скорблю вместе с ними и прошу вас передать им слова утешения и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления всем недужным, а специалистам, которые в эти тяжелые дни самоотверженно борются за жизнь больных, - крепости сил", - отмечается в послании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.