Патриарх Кирилл обратился к лидеру КНР с посланием из-за коронавируса

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавирусной инфекции с пожеланиями крепости сил специалистам-медикам и скорейшего выздоровления всем заболевшим, сообщает в понедельник пресс-служба предстоятеля Русской православной церкви.
"Глубоко обеспокоен новостями о распространении в Китае коронавируса, поразившего тысячи людей. Болезнь унесла жизни многих жителей страны", - говорится в обращении.
Патриарх написал, что искренне сочувствует тем, кто потерял в результате вспышки болезни своих родных, близких и друзей.
"Скорблю вместе с ними и прошу вас передать им слова утешения и поддержки. Желаю скорейшего выздоровления всем недужным, а специалистам, которые в эти тяжелые дни самоотверженно борются за жизнь больных, - крепости сил", - отмечается в послании.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это новый коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в стране превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эту вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.