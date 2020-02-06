В Москве выявили нарушения оборота онкологических препаратов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Власти Москвы совместно с правоохранительными органами выявили нарушения оборота онкологических препаратов в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге.
Кража на 100 миллионов рублей
"Сегодня сотрудники полиции провели успешную операцию. По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений", - сообщил Собянин.
Мэр поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу, которая помогает навести порядок и защитить права москвичей по получение бесплатных лекарств.
По данным полиции, четыре человека были задержаны в рамках дела о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере".
"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных", - приводятся на сайте "МВД Медиа" слова официального представителя МВД России Ирины Волк.
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Установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и два врача, фальсифицируя документы, похищали из клиник лекарства, а затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.
Волк сообщила, что при обысках были изъяты 3,5 тысячи упаковок медикаментов. Ущерб может превысить 100 миллионов рублей.
Обеспечение лекарствами
Собянин, в свою очередь, напомнил, что в течение последних лет правительством Москвы проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей.
"Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространённых видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств", - отметил мэр.
По его словам, в настоящее время реализуется еще ряд мероприятий: в течение текущего года будет завершено создание специальной информационной системы, обеспечивающей поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогостоящих лекарственных препаратов. Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.
Также в электронной медицинской карте москвичей появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах. Помимо этого, с 1 июля будет осуществляться обязательная маркировка штрихкодами всех лекарственных препаратов.
"В больницах онкологического профиля открываются современные патоморфологические лаборатории. Благодаря им мы сможем повысить качество проводимых исследований и, как следствие, еще лучше контролировать правильность назначения препаратов", - добавил мэр.
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