В Москве выявили нарушения оборота онкологических препаратов

Кража на 100 миллионов рублей

"Сегодня сотрудники полиции провели успешную операцию. По подозрению в фальсификации медицинской документации и нарушении правил оборота бесплатных онкологических препаратов задержан ряд сотрудников медицинских учреждений", - сообщил Собянин.

Мэр поблагодарил правоохранительные органы за отличную работу, которая помогает навести порядок и защитить права москвичей по получение бесплатных лекарств.

По данным полиции, четыре человека были задержаны в рамках дела о "мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере".

"Пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в хищениях и сбыте медикаментов, предназначенных для лечения онкологических больных", - приводятся на сайте "МВД Медиа" слова официального представителя МВД России Ирины Волк

Установлено, что руководитель отделения онкологического диспансера и два врача, фальсифицируя документы, похищали из клиник лекарства, а затем реализовывали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы.

Волк сообщила, что при обысках были изъяты 3,5 тысячи упаковок медикаментов. Ущерб может превысить 100 миллионов рублей.

Обеспечение лекарствами

Собянин, в свою очередь, напомнил, что в течение последних лет правительством Москвы проводится системная работа по наведению порядка с обеспечением бесплатными лекарствами льготных категорий москвичей.

"Многое уже сделано. Удалось разобраться с ценообразованием на онкопрепараты и снизить цены поставок на 20-25%. Мы перешли на современные стандарты лечения наиболее распространённых видов рака и начали закупки современных таргетных и иммунных лекарств", - отметил мэр.

По его словам, в настоящее время реализуется еще ряд мероприятий: в течение текущего года будет завершено создание специальной информационной системы, обеспечивающей поименный и посерийный учет движения и списания всех дорогостоящих лекарственных препаратов. Информация о движении лекарств будет доступна лечащему врачу и контролирующим органам.

Также в электронной медицинской карте москвичей появится полная информация о предоставленных пациентам лекарствах. Помимо этого, с 1 июля будет осуществляться обязательная маркировка штрихкодами всех лекарственных препаратов.