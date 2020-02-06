Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-06T20:02+0300
https://ria.ru/20200206/1564370311.html
Джонсон поддержал предложенную США "сделку века"
https://cdn24.img.ria.ru/images/156237/97/1562379780_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_5e8834eb3e71a1cbc70beb413750f114.jpg
РИА Новости

Джонсон поддержал предложенную США "сделку века"

20:02 06.02.2020
715
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
Премьер-министр Борис Джонсон выступает на Даунинг-стрит в Лондоне
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ЛОНДОН, 6 фев - РИА Новости, Денис Ворошилов. Великобритания поддерживает концепцию "двух государств" для разрешения израильско-палестинского конфликта, заявил британский премьер-министр Борис Джонсон в телефонном разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как сообщил представитель британского премьера, лидеры поговорили по телефону в четверг и обсудили предложение США по урегулированию в регионе.
"Премьер подтвердил, что поддерживает усилия США. Он также подчеркнул, что Британия убеждена в важности концепции двух государств с общей для обеих сторон столицей в Иерусалиме, а также в неприемлемости односторонней аннексии территории", - сказал журналистам представитель кабинета министров.
Лидеры также обсудили способы укрепления двусторонних отношений после Brexit, в том числе в торговле.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города. Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Сделка века Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
3 февраля, 16:19
"Сделка века" Дональда Трампа: что США предложили Палестине и Израилю
1400220
Обсудить 3
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеВыход Британии из ЕвросоюзаБорис ДжонсонДональд ТрампБиньямин НетаньяхуВеликобританияИерусалимПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана
В Иране задержали автора фейковой публикации о коронавирусе
Посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов
В МИД оценили закупку Великобританией противолодочных самолетов
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали о переговорах с США по российским С-400
Жители Пекина в защитных медицинских масках
Россия начала формировать гуманитарную помощь для жителей Китая
Президент США Дональд Трамп в Белом доме
Трамп обрушился на "злобных" демократов после провала импичмента
Президент, председатель правления ПАО Сбербанк России Герман Греф на Московском финансовом форуме
Греф оценил возможное влияние коронавируса на российскую экономику
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак встретился с послом США в России
Президент России Владимир Путин
Путин подписал закон о круге лиц, которым может звонить задержанный
Президент США Дональда Трамп и спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси перед выступлением Дональда Трампа в конгрессе
Трамп и Пелоси обменялись колкостями на почве религии
Президент США Дональд Трамп во время предвыборного выступления в Университете Висконсин-Милуоки
Трамп празднует в Белом доме окончание импичмента
Самолет Boeing 737 Max
У Boeing 737 MAX выявили новые проблемы с программным обеспечением
Добыча нефти в городах Ханты-Мансийского автономного округа. Архивное фото
В ООН рассказали о переговорах по ливийским нефтяным терминалам
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Зампостпреда в ООН раскритиковал позицию западных стран по Украине
Председатель Совета Российской ассоциации защиты религиозной свободы Александр Кудрявцев во время презентации доклада Свобода совести и религиозная нетерпимость в современном мире в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 22 октября 2018
Эксперт прокомментировал создание в США Альянса религиозных свобод
Дезинфекция железнодорожной станции в китайском Куньмине
В Германии число случаев заражения коронавирусом возросло до 13
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:01ООН выделит еще 30 миллионов долларов на гумоперации в Идлибе
01:56Эксперт заявил о попытке возложить на СССР ответственность за Холокост
01:55Иран готов помочь решить разногласия Турции и Сирии в Идлибе
01:47Лавров: Россия и Мексика выступают за политический диалог в Венесуэле
01:43США одержимы идеей диктата в Латинской Америке, заявил Лавров
01:37Блок "Фрегат" с 34 спутниками OneWeb отделился от "Союза"
01:31Лавров: США скоро ответят по заявлению о недопустимости ядерной войны
01:27Число умерших от коронавируса в провинции Хубэй выросло до 618 человек
01:19Лавров прокомментировал угрозы США ввести санкции против "Роснефти"
01:14Лавров: Москва заинтересована во взаимодействии в рамках ОПЕК+
01:06Лавров рассказал, как можно урегулировать кризис в Венесуэле
01:01Лавров рассказал о взаимодействии с Турцией по ситуации в Идлибе
00:53С "Байконура" запустили ракету "Союз" с британскими спутниками OneWeb
00:52Дочь Любови Успенской покинула Россию после скандала с матерью
00:43Лавров: у Москвы и Мехико неплохие перспективы для развития ВТС
00:39Нагиев ответил на слова о "некрасивых" мужчинах в России
00:38Лавров обсудил с главой МИД Мексики отмену виз
00:34В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии
00:28Зрители комментируют игру Данилы Козловского в "Викингах"
00:22Путин и Лукашенко в пятницу проведут переговоры в Сочи
Лента новостейМолния