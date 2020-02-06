Власти Дагестана контролируют обеспечение аптек медицинскими масками

МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос обеспечения аптек и лечебных учреждений Вопрос обеспечения аптек и лечебных учреждений Дагестана медицинскими масками держится под контролем, причин для паники нет, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования.

По данным регионального правительства, был проведен экспресс-анализ в 24 аптеках городов и районов республики, а также осуществлены контрольные закупки. Как выяснилось, средняя цена на медицинские маски составила около 6 рублей, в аптеках Махачкалы цена варьировалась от 5 до 10 рублей.

"Да, действительно, небольшой рост есть. Связано это с тем, что выросла цена у оптовых поставщиков: раньше она составляла от 90 копеек до 1-1,2 рубля, теперь же – в среднем 6,5 рублей. У нас не должно быть паники, аптеки все обеспечены масками и необходимыми препаратами в достаточном количестве. У нас нет эпидемии, даже не превышен порог по обычному гриппу, в целом ситуация стабильная", - цитирует заместителя председателя правительства Анатолия Карибова его пресс-служба.

По его словам, в случае, если будут зафиксированы нарушения, в отношении виновных будут приняты меры, вплоть до лишения лицензии.

По словам врио руководителя территориального органа федеральной службы Росздравнадзора Тамирлана Мухамедова, их ведомством ведется мониторинг цен как на средства защиты, так и на противовирусные препараты.