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Власти Дагестана контролируют обеспечение аптек медицинскими масками
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РИА Новости

Власти Дагестана контролируют обеспечение аптек медицинскими масками

19:35 06.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПродажа медицинских масок в аптеке
Продажа медицинских масок в аптеке
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МАХАЧКАЛА, 6 фев - РИА Новости. Вопрос обеспечения аптек и лечебных учреждений Дагестана медицинскими масками держится под контролем, причин для паники нет, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Ранее заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский заявил, что рост цен на медицинские маски в регионах России на границе с Китаем есть, но он незначителен, при этом наибольший рост цен зафиксирован в Дагестане, к таким экономическим мародерам ФАС будет применять все меры антимонопольного регулирования.
По данным регионального правительства, был проведен экспресс-анализ в 24 аптеках городов и районов республики, а также осуществлены контрольные закупки. Как выяснилось, средняя цена на медицинские маски составила около 6 рублей, в аптеках Махачкалы цена варьировалась от 5 до 10 рублей.
"Да, действительно, небольшой рост есть. Связано это с тем, что выросла цена у оптовых поставщиков: раньше она составляла от 90 копеек до 1-1,2 рубля, теперь же – в среднем 6,5 рублей. У нас не должно быть паники, аптеки все обеспечены масками и необходимыми препаратами в достаточном количестве. У нас нет эпидемии, даже не превышен порог по обычному гриппу, в целом ситуация стабильная", - цитирует заместителя председателя правительства Анатолия Карибова его пресс-служба.
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По его словам, в случае, если будут зафиксированы нарушения, в отношении виновных будут приняты меры, вплоть до лишения лицензии.
По словам врио руководителя территориального органа федеральной службы Росздравнадзора Тамирлана Мухамедова, их ведомством ведется мониторинг цен как на средства защиты, так и на противовирусные препараты.
"Констатируем отсутствие ажиотажа в республике. На самом деле, никаких причин для паники нет, так как у нас имеются в достаточном количестве и препараты, и медицинские маски. Цены на препараты остались на уровне 2019 года, на медицинские маски выросли в розницу на 25-30%. Вместе с тем мы отмечаем рост стоимости при оптовых закупках – данный фактор уже установлен, однако все оптовые поставщики находятся за пределами Республики Дагестан, и повлиять на них мы не можем", - отметил Мухамедов.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФедеральная антимонопольная служба РФРосздравнадзорДагестанМахачкалаОбщество
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