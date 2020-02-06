Новак встретился с послом США в России

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с послом США в РФ Джоном Салливаном, отметив на встрече, что американские санкции препятствуют развитию сотрудничества и являют собой недобросовестную конкуренцию, в то время как Минэнерго РФ готово возобновить диалог с американской стороной в сфере энергетики, говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи.
"Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе по таким потенциальным сферам сотрудничества, как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа, а также к взаимодействию на международных площадках, включая "Группу двадцати", при условии конструктивного подхода со стороны партнеров", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в энергетике. Новак отметил совместную деятельность американских и российских компаний в России, а также то, что американские санкции препятствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества, являясь примером недобросовестной конкуренции.
"Мы приветствуем сотрудничество на корпоративном уровне – работа компаний наших стран демонстрирует заинтересованность в расширении кооперации и раскрытии нашего инвестиционного потенциала", - подчеркнул глава министерства.