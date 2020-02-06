Новак встретился с послом США в России

"Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе по таким потенциальным сферам сотрудничества, как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа, а также к взаимодействию на международных площадках, включая "Группу двадцати", при условии конструктивного подхода со стороны партнеров", - говорится в сообщении.