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Новак встретился с послом США в России
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РИА Новости

Новак встретился с послом США в России

19:13 06.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министр энергетики РФ Александр Новак встретился с послом США в РФ Джоном Салливаном, отметив на встрече, что американские санкции препятствуют развитию сотрудничества и являют собой недобросовестную конкуренцию, в то время как Минэнерго РФ готово возобновить диалог с американской стороной в сфере энергетики, говорится в сообщении российского ведомства по итогам встречи.
"Минэнерго России готово к возобновлению диалога с американской стороной в сфере энергетики, в том числе по таким потенциальным сферам сотрудничества, как экология и анализ ситуации на рынке нефти и газа, а также к взаимодействию на международных площадках, включая "Группу двадцати", при условии конструктивного подхода со стороны партнеров", - говорится в сообщении.
В ходе встречи стороны также обсудили текущее состояние двустороннего сотрудничества в энергетике. Новак отметил совместную деятельность американских и российских компаний в России, а также то, что американские санкции препятствуют развитию взаимовыгодного сотрудничества, являясь примером недобросовестной конкуренции.
"Мы приветствуем сотрудничество на корпоративном уровне – работа компаний наших стран демонстрирует заинтересованность в расширении кооперации и раскрытии нашего инвестиционного потенциала", - подчеркнул глава министерства.
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