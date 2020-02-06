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Ветеран рассказал о Битве за Москву в Великую Отечественную войну
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РИА Новости

Ветеран рассказал о Битве за Москву в Великую Отечественную войну

19:12 06.02.2020
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© РИА Новости / Виктор Кинеловский / Перейти в фотобанкСолдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год
Солдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год
© РИА Новости / Виктор Кинеловский
Перейти в фотобанк
Солдаты разбитой гитлеровской воинской части, окруженные под Москвой, сдаются в плен. 1941 год . Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Стрелковые дивизии народного ополчения, которые в годы Великой Отечественной войны участвовали в Битве за Москву, были плохо вооружены и слабо обучены, каждому солдату выдавали винтовку и всего 15 патронов к ней, а затем перебросили на самые сложные участки фронта, рассказал полковник в отставке Виктор Прокофьев.
В 2021 году будет отмечаться 80-летие формирования и участия московского народного ополчения в Битве за Москву. В рамках программы "Памяти московского народного ополчения" в юбилейный год запланировано открытие памятников трем дивизиям (6, 18, 21-й) ополчения на месте закладных камней в Екатерининском парке, на Ленинградском и Кутузовском проспектах.
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"Солдаты народного ополчения были плохо вооружены и слабо обучены, каждому солдату дали винтовку и всего 15 патронов к ней. Тем не менее, стрелковые дивизии народного ополчения были переброшены на самые сложные участки фронта, где ценой больших потерь больше недели сковывали серьезные немецкие силы", - рассказал Прокофьев в ходе второй межрегиональной конференции "Московское народное ополчение".
Ветеран напомнил, что две немецких танковых армии 9 дней были заняты окружением 800-тысячной группировки советских войск, состоящей в том числе из ополченцев. Этого времени хватило, чтобы из Сибири и с Дальнего Востока под Москву были переброшены 20 советских дивизий.
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"Наша дивизия дважды выходили из окружения. Это был октябрь месяц, было очень холодно, ночью падали от усталости, а утром примерзали к земле. Во время отступления у нас не было ни патронов, ни куска хлеба, пять суток находились без пищи. Удивительно, но во время отступления никто не простудился", - сказал Прокофьев.
Ветеран рассказал, что записался добровольцем 5 июля 1941 года в 16 лет и был зачислен рядовым в 1-ю Московскую стрелковую дивизию народного ополчения. На фронт ушел сразу после ночной смены на заводе по производству Трикотажных машин, где работал фрезеровщиком.
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Великая Отечественная война (1941-1945)МоскваОбщество
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