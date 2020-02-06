В Казани открыли "Школу 21"

КАЗАНЬ, 6 фев - РИА Новости. Торжественное открытие второй в России "Школы 21" состоялось в четверг в Торжественное открытие второй в России "Школы 21" состоялось в четверг в Казани с участием главы Сбербанка Германа Грефа и президента Татарстана Рустама Минниханова , передаёт корреспондент РИА Новости.

"Школа 21" – образовательная инициатива Сбербанка , основанная на методике "школы будущего", используемой в инновационной французской школе программирования "Ecole 42" с 2013 года. "Школа 21" готовит специалистов мирового уровня в области информационных технологий (IT) по уникальной образовательной методологии: без учителей, без лекций, без оценок. В основе методики лежит метод peer-to-peer ("равный равному"), или коллективное обучение. Обучение в "Школе 21" бесплатно, по окончанию участники получат сертификаты "Школы 21" и "Ecole 42".

"В Москве школе уже полтора года, и первые ребята, чемпионы, достигли 14 уровня. В школе в Москве наделали много ошибок, мы делали первый раз это, в Казани мы уже учли весь опыт. И в том числе, мы решили, что для нас самое главное – мы вкладываем большие деньги в обучение, мы видим, насколько важна бесплатность обучения … и мы собираем самых мотивированных ребят – здесь ребята потрясающе мотивированы. Как правило, мы видим, что не так много настолько сильно мотивированных детей из обеспеченных семей, и для ребят имеет огромное значение, что все обучение мы оплачиваем", - сказал Греф на церемонии открытия школы.

По словам президента Сбербанка, работа по открытию второй "Школы 21" была начата с четырьмя наиболее мотивированными регионами, и Татарстан из них "пришёл к финишу первым". По его мнению, Казани, как будущего инновационного центра, школа очень важна. Греф отметил, что около половины студентов, которые проходят обучение, не меняют свою профессию, но начинают заниматься прикладной наукой, использовать искусственный интеллект, сами пишут приложения. Это специалисты уже совершенно другого уровня.

Президент Татарстана отметил, что республика выиграла от появления этой школы, без специалистов, которых готовят здесь, не возможно дальнейшее развитие, решение амбициозных задач нацпроектов. Минниханов сообщил, что в планах властей республики – обустройство для студентов "Школы 21" спортивной площадки. По его мнению, школа может в перспективе расшириться и стать базовым центром подготовки данных специалистов.

Крупный образовательный проект Сбербанка, как отмечается, в перспективе охватит ряд регионов России. 300 студентов "Школы 21" уже проходят стажировки в Сбербанке и других передовых IT-компаниях. Инициатива Сбербанка соответствует целям национальных проектов "Образование" и "Цифровая экономика". По информации Сбербанка, "Школа 21" способна готовить специалистов, которые будут продвигать реализацию национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

На обучение в казанском кампусе "Школы 21" были поданы около 60 тысяч заявок. C февраля 1,5 тысячи абитуриентов, прошедших первые конкурсные испытания, приступили к участию в "бассейне" - четырехнедельном интенсивном курсе программирования. Конкурс на обучение в "Школе 21" в Казани составил 120 человек на место. Только 30% участников отбора проживают в Казани, 78 абитуриентов являются иностранными гражданами. Половина кандидатов на обучение в "Школе 21" младше 25 лет, более 250 — в возрасте от 30 до 40 лет, также есть шесть претендентов старше 50 лет. Из всех кандидатов будут выбраны 500 лучших, которые начнут обучение в мае этого года. "Школа 21" в Казани предоставляет студентам бесплатное общежитие.