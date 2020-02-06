В Армении около 50 человек отравились эклерами

"В больницы Сюникской и Лорийской областей Армении с 27 января по 6 февраля были доставлены 49 человек с симптомами кишечной инфекции – высокой температурой, диареей, рвотой. Все пациенты сообщили, что ели эклеры компании "Зейтун", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что в данный момент в больницах остается 41 человек.