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В Армении около 50 человек отравились эклерами
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РИА Новости

В Армении около 50 человек отравились эклерами

18:49 06.02.2020 (обновлено: 18:50 06.02.2020)
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© Depositphotos / herraezЭклеры
Эклеры
© Depositphotos / herraez
Эклеры. Архивное фото
ЕРЕВАН, 6 фев – РИА Новости. Около 50 жителей Сюникской и Лорийской областей Армении госпитализированы с кишечной инфекцией в результате отравления эклерами, сообщили в пресс-службе Минздрава республики.
"В больницы Сюникской и Лорийской областей Армении с 27 января по 6 февраля были доставлены 49 человек с симптомами кишечной инфекции – высокой температурой, диареей, рвотой. Все пациенты сообщили, что ели эклеры компании "Зейтун", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости. Отмечается, что в данный момент в больницах остается 41 человек.
В госслужбе безопасности пищевых продуктов сообщили РИА Новости, что в компании "Зейтун" проведены проверки, нарушений санитарно-гигиенических норм не обнаружено, но у компании не было сертификата безопасности на производство глазурованного эклера. Производителю поручено отозвать и уничтожить всю указанную продукцию.
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