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В СФ изучат идею внести в Конституцию понятие "федеральных территорий"
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РИА Новости

В СФ изучат идею внести в Конституцию понятие "федеральных территорий"

18:37 06.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВалентина Матвиенко
Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главам комитетов Совфеда по конституционному законодательству и по федеративному устройству изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением и высказать свои предложения, сообщила пресс-служба СФ.
"Далее вопрос будет дополнительно обсуждаться в Совете Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Конституции РФ может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы уже в четверг займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Вчера, 12:43
В Кремле не знают об идее термина "федеральные территории"
1002004
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Андрей КлишасКонституция РФВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияПолитика
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