В СФ изучат идею внести в Конституцию понятие "федеральных территорий"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила главам комитетов Совфеда по конституционному законодательству и по федеративному устройству изучить инициативу возможного внесения в Конституцию РФ понятия "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением и высказать свои предложения, сообщила пресс-служба СФ.
"Далее вопрос будет дополнительно обсуждаться в Совете Федерации", - говорится в сообщении.
Ранее в четверг сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в конституцию, глава конституционного комитета СФ Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Конституции РФ может появиться понятие "федеральных территорий" с прямым федеральным подчинением, проработкой такой инициативы уже в четверг займутся комитеты Совета Федерации по конституционному законодательству и по федеративному устройству.