На Кубани аптекам пригрозили санкциями из-за завышения цен на маски

КРАСНОДАР, 6 фев - РИА Новости. Власти на Кубани после выявления фактов роста цен на медицинские маски заявили о недопустимости создания искусственного ажиотажа и пригрозили спекулянтам санкциями.
В сообщении администрации региона отмечается, что случаи заболевания коронавирусом в крае не зафиксированы. У всех 15 пациентов с похожими симптомами после обследований подтвержден диагноз гриппа и ОРВИ. Сообщается, что наряду с принятием превентивных мер в некоторых аптеках региона фиксируется десятикратный рост цен на медицинские маски.
"Это искусственный ажиотаж, и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры. Прошу краевой Росздравнадзор, Федеральную антимонопольную службу ежедневно мониторить изменения цен", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, сказанные на совещании с профильными ведомствами.
Сообщается, что нарушителям антимонопольного законодательства грозят штрафные санкции от 1 до 15% от оборота аптеки.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. В Китае им заразились более 28 тысяч человек, из них 563 умерли.
28 января, 11:11Карта распространения нового коронавируса 2019-nCoV