На Кубани аптекам пригрозили санкциями из-за завышения цен на маски

"Это искусственный ажиотаж, и нельзя допустить его разрастания. К аптекам, спекулирующим на желании людей защитить себя, будут применяться самые строгие меры. Прошу краевой Росздравнадзор, Федеральную антимонопольную службу ежедневно мониторить изменения цен", – приводит пресс-служба слова вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, сказанные на совещании с профильными ведомствами.