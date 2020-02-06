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В Курске посмертно наградят девочку, пытавшуюся спасти тонущую подругу
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РИА Новости

В Курске посмертно наградят девочку, пытавшуюся спасти тонущую подругу

18:17 06.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Одну из утонувших в конце января в Курске девочек посмертно наградят медалью СК РФ, она пыталась спасти подругу, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что 26 января двое детей утонули в Курске, провалившись под лед на реке Сейм.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "причинение смерти по неосторожности двум лицам". В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - сказала Петренко.
Добавляется, что следователи также оценят действия сотрудников органов власти и местного самоуправления, ответственных за обеспечение безопасности населения на водных объектах.
"Установлено, что одна девочка утонула, пытаясь спасти подругу. В связи с этим председатель СК России, отметив героический поступок ребенка, поручил посмертно наградить погибшую ведомственной медалью", - добавила Петренко.
Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС России
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Светлана ПетренкоСледственный комитет РФКурскРоссияПроисшествия
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